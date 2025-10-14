Общество 14.10.2025 в 11:03

Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь

Всего благотворители собрали почти 141 тыс. рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
Фото: минсоцзащиты Бурятии

Одинокой жительнице Кабанского района Бурятии Аграфене Григорьевне установили новую печь. На эти цели московский благотворительный фонд «Операция бабушка» и АНО «Аэлита» собрали почти 141 тыс. рублей, сообщили в минсоцзащиты республики.

Пенсионерка родилась и выросла в Мухоршибирском районе, где окончила школу. Затем перебралась в Улан-Удэ и работала на скорой помощи. Жизнь не баловала её.

«Первый брак распался из-за отсутствия детей. Позже она переехала в Оймур, где трудилась на рыбзаводе и обрела счастье во втором браке. Выйдя на пенсию по инвалидности и пережив утрату мужа, Аграфена Григорьевна осталась совсем одна», - рассказала руководитель АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова.

Печь в старой избе, куда женщину когда-то привел муж, уже совсем не грела. Сельчанка отметила, что не смогла бы ее отремонтировать, если бы не добрые люди. Она поблагодарила всех за заботу и внимание.

Пенсионерка не считает свою жизнь трудной, говорит, что судьба была к ней благосклонна. «Да не одна я, со мной Господь Бог. Есть соседки, с которыми в лес ходим, рыбу ловим, живем потихоньку», - улыбается бабушка.

Односельчане называют Аграфену Григорьевну Светланой. «Муж один раз назвал меня Светланой и мне понравилось, теперь всегда так себя называю. Даже соседи моего настоящего имени не знают», - призналась женщина.

Ранее «Номер один» писал о двух одиноких пенсионерках, которым подарили электроплиту и стиральную машину.

Теги
благотворительность

Все новости

В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
14.10.2025 в 11:45
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав
14.10.2025 в 11:28
В Улан-Удэ автоледи сбила 51-летнего пешехода
14.10.2025 в 11:05
Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь
14.10.2025 в 11:03
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
14.10.2025 в 10:58
В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд
14.10.2025 в 10:39
Солдат из Бурятии «вернулся домой» спустя 82 года
14.10.2025 в 10:19
Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
Она оплачивала электроэнергию по тарифам, установленным для бытовых нужд
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
Простые добавки к чаю помогут укрепить иммунитет
14.10.2025 в 11:45
Инфляция в Монголии выросла за год с 5,5 до 9 процентов
Цены в стране растут на все, особенно на продукты
14.10.2025 в 10:58
В Бурятии сестра «спасая» брата, попала под суд
Она дала ложные показания, чтобы избежать конфискации автомобиля
14.10.2025 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru