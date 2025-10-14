Для одинокой пенсионерки из Бурятии собрали деньги на новую печь

Одинокой жительнице Кабанского района Бурятии Аграфене Григорьевне установили новую печь. На эти цели московский благотворительный фонд «Операция бабушка» и АНО «Аэлита» собрали почти 141 тыс. рублей, сообщили в минсоцзащиты республики.

Пенсионерка родилась и выросла в Мухоршибирском районе, где окончила школу. Затем перебралась в Улан-Удэ и работала на скорой помощи. Жизнь не баловала её.

«Первый брак распался из-за отсутствия детей. Позже она переехала в Оймур, где трудилась на рыбзаводе и обрела счастье во втором браке. Выйдя на пенсию по инвалидности и пережив утрату мужа, Аграфена Григорьевна осталась совсем одна», - рассказала руководитель АНО «Аэлита» Арюна Мылзенова.

Печь в старой избе, куда женщину когда-то привел муж, уже совсем не грела. Сельчанка отметила, что не смогла бы ее отремонтировать, если бы не добрые люди. Она поблагодарила всех за заботу и внимание.

Пенсионерка не считает свою жизнь трудной, говорит, что судьба была к ней благосклонна. «Да не одна я, со мной Господь Бог. Есть соседки, с которыми в лес ходим, рыбу ловим, живем потихоньку», - улыбается бабушка.

Односельчане называют Аграфену Григорьевну Светланой. «Муж один раз назвал меня Светланой и мне понравилось, теперь всегда так себя называю. Даже соседи моего настоящего имени не знают», - призналась женщина.

