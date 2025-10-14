Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд

В Бурятии врачи рассказали какие добавки к чаю помогут укрепить здоровье в сезон осенних простуд и остаться «на плаву» несмотря на ощутимое похолодание за окном.

Витамины С, группы В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты содержат ягоды облепихи. Они укрепят иммунитет, повысят защитные силы организма, а также помогут при заболеваниях ЖКТ.

Отлично поможет справиться с простудными и инфекционными заболеваниями и лимон. Для того чтобы получить максимум витаминов, съедайте дольку лимона после чаепития.

- Чабрец полезен при лечении бронхита и других заболеваний дыхательных путей, простуды и гриппа, а мята обладает обезболивающими, антисептическими, антибактериальными, общетонизирующими и общеукрепляющими свойствами. Чай с мятой хорошо успокаивает и снимает признаки усталости и перенапряжения. Корень имбиря помогает при головных болях, снимает стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем, - рассказали в Роспотребнадзоре Бурятии.

Фото: Номер один