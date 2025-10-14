В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей

Жительница Бурятии, имея в собственности жилой дом, использовала его как гостевой для проживания отдыхающих. Однако оплачивала электроэнергию по тарифам, установленным для бытовых нужд, а не для юридических лиц и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В один прекрасный момент об этом узнали в АО «Читаэнергосбыт». Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд, чтобы взыскать с ушлой бизнесменши недоплаченную сумму, почти 298 тыс. рублей, за период с апреля по июнь 2023 года.

В районном суде требования компании удовлетворили. Мол, женщина действительно использует электроэнергию для получения коммерческой выгоды, предоставляя гостиничные услуги.

Однако она не согласилась с приговором, подав апелляционную жалобу.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Бурятия по результатам рассмотрения дела с учетом собранных и исследованных доказательств, установив, что режим потребления электрической энергии не соответствует тарифному статусу по договору, заключенному между сторонами, то есть бытовому потреблению, решение районного суда поддержала, оставив его без изменения», - отметили в суде высшей инстанции.