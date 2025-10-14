В Бурятии ждут подорожания автозапчастей

В начале 2026 года стоимость автозапчастей может вырасти на 10–15%, сообщают эксперты рынка. Это связано с предстоящим ослаблением рубля. Однако, как полагают аналитики, в Бурятии рост цен ожидается в меньшем масштабе.«До конца 2025 года аналитики прогнозируют ослабление рубля до 85–95 рублей, это может привести к росту цен на импортные автозапчасти до 15% в начале 2026 года», — сообщает агентство Autonews.ru.В 2025 году средняя стоимость расходников и запчастей для мелкого ремонта, по данным «Российской газеты», выросла на 15%, если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого года.Клиенты стали покупать больше запчастей и тратить на них больше средств, чем в прошлом году. Это связано с изменениями характера обращений автовладельцев. Все чаще на сервис приезжают не за стандартным техническим обслуживанием, а именно за специфическим ремонтом. Автопарк страны из-за санкций и роста автомобильных налогов (утильсбора) стареет, а такие машины требуют замены многих деталей и полноценного ремонта.Аналитики международной сети автосервисов составили рейтинг самых востребованных автозапчастей среди россиян. По данным экспертов, чаще всего россияне покупают моторные масла, фреон и другие технические жидкости (смазки для тормозных механизмов, тормозную жидкость, антифриз). Далее в рейтинге идут: фильтр масляный, лампы, свечи зажигания, фильтр салонный, материалы для слесарных работ (например, шайба уплотнительная, пробки масляного поддона), стойка стабилизатора.В ДФО средний возраст автомобиля в 2025 году достиг 22 лет, в Бурятии - свыше 20 лет, такие данные приводит «Автостат.ру».- Естественно, что чем старше машина и больше пробег, тем короче интервал замены расходников. Жителям Бурятии повезло, что большая часть автопарка — это надежные японские и корейские автомобили, ресурс двигателей у них составляет 300 - 500 тыс. км пробега, есть и машины до одного миллиона пробега. Речь идет об автомобилях, выпущенных с середины 90-годов до начала «нулевых». Что касается некоторых моделей отечественных машин, то еще до достижения величины пробега в 100 тыс. км они начинают просто сыпаться и требуют дорогостоящего ремонта, - говорит Сергей Михайлов, менеджер по продажам одной из крупных улан-удэнских сетей. - Поэтому наши автомобилисты ремонтируются гораздо реже, чем коллеги на западе страны.Также эксперт отметил, что цены на иностранные запчасти в Бурятии стали заметно дешевле, чем на западе России. Например, бампер на «Тойота-Аллион» у нас стоит 4200, а в Москве он же обойдется в 5500. Такая же деталь на «Шевроле-Авео» у нас стоит 2000 - 3000 рублей, а на западе - 5000 - 8000 рублей.По его словам, в последнее время в Улан-Удэ стали меньше пользоваться спросом элементы подвески. Их в основном покупают жители районов. Дороги в Улан-Удэ в последние годы стали гораздо лучше, чем, например, в Иркутске, и поломки подвесок случаются гораздо реже, а те же амортизаторы, пружины, сайлентблоки на машинах «ходят» дольше, чем в «нулевые». Плюс ходовая часть японских и корейских автомобилей более крепкая, чем у отечественных, которые в «нулевые» еще занимали существенную часть рынка. Также эксперт отмечает, что более удобная логистика сейчас позволяет поставлять из Китая весь ассортимент запчастей напрямую, а не как раньше - морем из Китая через Санкт-Петербург и далее в Улан-Удэ. Теперь все завозится через Маньчжурию, а транспортное плечо здесь не столь высоко, соответственно, запчасти обходятся при заказах дешевле.Также при ремонтах дорогих иномарок играет свою роль близость Улан-Батора и китайской Маньчжурии, куда можно доехать и полностью отремонтировать автомобиль по ценам, которые заметно дешевле, чем в России. Пока курс рубля благоприятствует автомобилистам Бурятии, как и ассортимент предлагаемых деталей и расходников.