Общество 14.10.2025 в 12:36

В Улан-Удэ задержали 17-летнего воришку элитного алкоголя

Парень попался на краже ликера и коньяка
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ задержали 17-летнего воришку элитного алкоголя

Полицейские в Улан-Удэ задержали несовершеннолетнего юношу за кражу ликера и коньяка. Как оказалось 17-летний «удалец» уже не единожды совершал магазинные кражи и ранее попадался полиции.

Его последняя кража двух бутылок на сумму 5 тысяч рублей произошла в июле. В полицию о ней сообщил сотрудник магазина.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность местного жителя. 17-летний ранее неоднократно судимый молодой человек выносил из торговых объектов алкогольные напитки и продукты питания. На камерах было видно, как он берет со стеллажей товар, прячет в брюки и сумку и, минуя кассы, покидает помещение, - рассказали в полиции республики.

Правоохранители отмечают, что в июне 2025 года он украл продукты в одном из сетевых магазинов города на сумму более 10 тысяч рублей и продавал похищенное на улице.

Юноша был доставлен в полицию. Он уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Теперь парню светит до двух лет лишения свободы.

Фото: Номер один

