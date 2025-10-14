Житель Улан-Удэ прикарманил дорогой телефон иностранки

В одном из магазинов Улан-Удэ у иностранки украли дорогой телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Она забыла гаджет на прилавке, а когда вернулась обратно, его уже там не было. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители изъяли запись с видеокамеры, которая запечатлела, как мужчина, обнаружив смартфон, забрал его с собой. При этом он даже не пытался найти владельца.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Улан-Удэ. Тот признался, что решил оставить телефон себе.

«В настоящее время сотовый телефон изъят и возвращен владелице. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.