Общество 14.10.2025 в 12:38

Житель Улан-Удэ прикарманил дорогой телефон иностранки

Женщина забыла его на прилавке в магазине
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Улан-Удэ прикарманил дорогой телефон иностранки
Фото: МВД по Бурятии

В одном из магазинов Улан-Удэ у иностранки украли дорогой телефон стоимостью 80 тысяч рублей. Она забыла гаджет на прилавке, а когда вернулась обратно, его уже там не было. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители изъяли запись с видеокамеры, которая запечатлела, как мужчина, обнаружив смартфон, забрал его с собой. При этом он даже не пытался найти владельца.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Улан-Удэ. Тот признался, что решил оставить телефон себе.

«В настоящее время сотовый телефон изъят и возвращен владелице. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
кража МВД

Все новости

Мэр Улан-Удэ осваивает MAX
14.10.2025 в 12:59
«Все, убил?»
14.10.2025 в 12:53
Монголия защитила первый стандарт по качеству кашемира
14.10.2025 в 12:42
Житель Улан-Удэ прикарманил дорогой телефон иностранки
14.10.2025 в 12:38
В Улан-Удэ задержали 17-летнего воришку элитного алкоголя
14.10.2025 в 12:36
Ветераны СВО из Бурятии настреляли на пять медалей
14.10.2025 в 12:14
В Бурятии ждут подорожания автозапчастей
14.10.2025 в 11:51
В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
14.10.2025 в 11:46
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от осенних простуд
14.10.2025 в 11:45
В Бурятии пятеро человек попали в ДТП по вине автоледи без прав
14.10.2025 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Монголия защитила первый стандарт по качеству кашемира
В мире качество тканей из козьего пуха теперь будет  ориентироваться на монгольские нормы
14.10.2025 в 12:42
В Улан-Удэ задержали 17-летнего воришку элитного алкоголя
Парень попался на краже ликера и коньяка
14.10.2025 в 12:36
В Бурятии ждут подорожания автозапчастей
Однако рост цен немного сдержит близость Монголии и Китая
14.10.2025 в 11:51
В Бурятии с ушлой владелицы гостевого дома взыскали почти 300 тысяч рублей
Она оплачивала электроэнергию по тарифам, установленным для бытовых нужд
14.10.2025 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru