Общество 14.10.2025 в 12:42

Монголия защитила первый стандарт по качеству кашемира

В мире качество тканей из козьего пуха теперь будет  ориентироваться на монгольские нормы
Текст: Иван Иванов
Монголия защитила первый стандарт по качеству кашемира

Новый монгольский стандарт ISO 22786 "Текстиль. Защита животных: требования к подготовке, маркировке, производству и прослеживаемости кашемира", инициированный и разработанный Монголией, получил стопроцентную поддержку со стороны стран-членов Технического комитета по стандартизации текстильной продукции (ISO/TC 38 "Текстиль") Международной организации по стандартизации и был одобрен в качестве  международного стандарта. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Это первый международный стандарт в истории Монголии. Разработав и внедряя этот стандарт, Монголия, которая поставляет более 40% кашемира в мире, повышает ценность козьего кашемира, экспортирует сырье и продукты животноводства и укрепляет свою репутацию ответственной кочевой и  животноводческой страны.

Кашемир монгольской козы известен своей тонкой, лёгкой и тёплой текстурой. Это редкое и ценное возобновляемое сырьё, которое не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Тем самым, вышеуказанный стандарт отражает такие аспекты, как устойчивое развитие отрасли, управление пастбищами, сохранение засушливых и полузасушливых экосистем и их биоразнообразия, а также продвижение традиционной культуры животноводства, - считают в Монголии.

Фото: freepik

