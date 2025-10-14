Монголия защитила первый стандарт по качеству кашемира

Новый монгольский стандарт ISO 22786 "Текстиль. Защита животных: требования к подготовке, маркировке, производству и прослеживаемости кашемира", инициированный и разработанный Монголией, получил стопроцентную поддержку со стороны стран-членов Технического комитета по стандартизации текстильной продукции (ISO/TC 38 "Текстиль") Международной организации по стандартизации и был одобрен в качестве международного стандарта. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».



Это первый международный стандарт в истории Монголии. Разработав и внедряя этот стандарт, Монголия, которая поставляет более 40% кашемира в мире, повышает ценность козьего кашемира, экспортирует сырье и продукты животноводства и укрепляет свою репутацию ответственной кочевой и животноводческой страны.



Кашемир монгольской козы известен своей тонкой, лёгкой и тёплой текстурой. Это редкое и ценное возобновляемое сырьё, которое не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Тем самым, вышеуказанный стандарт отражает такие аспекты, как устойчивое развитие отрасли, управление пастбищами, сохранение засушливых и полузасушливых экосистем и их биоразнообразия, а также продвижение традиционной культуры животноводства, - считают в Монголии.

