Общество 14.10.2025 в 14:21

«Поскользнулась на крыльце и полетела вниз»

В Новосибирске девушка отсудила 155 тысяч за перелом на гололеде у магазина
Текст: КП-Новосибирск
«Поскользнулась на крыльце и полетела вниз»
Фото: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска Виолетта засудила магазин за перелом на гололеде: она получила травму 20 января 2023 года у сетевого магазина у метро «Студенческая».

- Около 22:00 я зашла в магазин за продуктами, на выходе поскользнулась на обледеневшем крыльце и полетела вниз. Мимо проходили мужчина и женщина: они подошли ко мне, предложили помощь. Потом выбежал продавец: он тоже спросил, чем мне помочь. Спасибо им за неравнодушие. Я тогда решила, что у меня вывих, и не стала вызывать скорую, прохожие и продавец посадили в такси. Наутро мне стало хуже: левая нога опухла, я не могла встать, вызвала скорую, - рассказала КП-Новосибирск 30-летняя Виолетта.

Со слов пострадавшей, рентген в больнице показал, что у сибирячки был закрытый перелом лодыжки со смещением. Девушку госпитализировали, неделю она лежала на растяжке. Затем была операция, Виолетте установили титановую пластину в левую лодыжку. Еще три недели сибирячка провела в гипсе, из больницы ее выписали на костылях. Еще через месяц Виолетта стала ходить с тросточкой.

Виолетта решила наказать виновных в своей травме.

- В магазине мне сказали, что у них нет видеозаписи, что якобы крыльцо было чищенным и я сама виновата. Я нашла юриста, направила претензию, на которую пришел отказ. Тогда обратилась на телевидение, в прокуратуру и подала гражданский иск в Ленинский районный суд. Ведь несколько месяцев из-за травмы я не могла работать, ухаживать за ребенком-инвалидом. Огромное спасибо моей маме и мужу, которые меня поддержали, сообщила Виолетта.

Экспертиза расценили перелом как травму средней тяжести, уголовное дело так и не возбудили. Потерпевшая потребовала компенсацию морального вреда и вреда здоровью на общую сумму 300 тысяч рублей.

- В заседании представили письменные показания продавца, который помог мне: в том магазине он сейчас не работает. Продавец честно рассказал, как я упала с крыльца, как помогал мне садиться в такси. После этого его уволили из магазина. В октябре прошлого года суд частично удовлетворил иск на 100 тысяч морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа и 5 тысяч судебных расходов, рассказала Виолетта.

Ответчики попытались обжаловать иск, но областной суд оставил решение в силе.

- После операции у меня остались шрамы на лодыжке, я до сих пор восстанавливаюсь. Противопоказан спорт, тяжелые физические нагрузки, не могу долго ходить - устаю, - говорит Виолетта. - Хочется верить, что впредь магазины будут лучше чистить свои территории.
