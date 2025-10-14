Общество 14.10.2025 в 14:44

В Улан-Удэ хотят осветить все пешеходные переходы

Масштабный проект стартует в следующем году
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как работает МБУ «Горсвет». 

«Предприятие живет, развивается. Сегодня здесь трудятся 120 человек. В этом году закупили новую технику для работы и отремонтировали помещения, у сотрудников есть столовая и комната отдыха. В следующем году приступим к освещению пешеходных переходов. Работа предстоит большая. Больше 1000 объектов необходимо подсветить. Мы сделаем пешеходные зоны более безопасными. Прежде всего установим новое освещение около школ и детских садов. Эта работа будет идти не один год», - рассказал градоначальник в своем телеграм-канале. 

Как сообщил мэр, в этом году в столице Бурятии завершился очередной энергосервисный контракт. Благодаря им за пять лет заменено освещение в городе - это 31 тысяча светильников. 

«Кроме того, мы меняем устаревшие электрические линии. Старые неизолированные провода убираем и прокладываем самонесущие изолированные. Это позволяет снизить потери электроэнергии и уменьшить затраты на техническое обслуживание. В этом году заменили более 18 километров сетей, до конца года планируем поменять еще 6. Полностью заменить провода мы планируем до 2028 года», - отметил Игорь Шутенков. 

Также мэр поздравил «Горсвет» с победой - команда предприятия заняла 1 место в IV Международном конкурсе профессионального мастерства электромонтеров городского освещения в Екатеринбурге. В следующем году этот конкурс пройдет в Улан-Удэ.
