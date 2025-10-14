Общество 14.10.2025 в 15:09

Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни

Мероприятие посвятили Марии Лубсановой
A- A+
Текст: Карина Перова
Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни
Фото: «Иволга-инфо.24/7»

С 18 по 19 октября в селе Каленово Иволгинского района Бурятии пройдут VII Прибайкальские межрегиональные учения ДПСО «ЛизаАлерт» (18+). Мероприятие проведут в память о погибшем поисковике, волонтере СВО и журналисте газеты «Жизнь Иволги» Марии Лубсановой (позывной «Манюня»).

«Её светлая энергия и преданность общему делу навсегда останутся в наших сердцах», - отметили в администрации района.

Учения поисковики организуют совместно с Бурятской республиканской поисково-спасательной службой. Участников-новичков ознакомят с ориентированием по компасу, навигатором, основами радиосвязи, эвакуацией и первой помощью, им также расскажут, как разные направления отряда взаимодействуют во время проведения поисково-спасательных работ.

«Для опытных поисковиков предусмотрена отдельная программа. Также важным этапом в обучении станут командно-штабные учения (КШУ), в которых примут участие все добровольцы», - добавили организаторы.

Напомним, Марию Лубсанову 5 июня убил ее бывший супруг из ревности. Он вывез женщину в лес неподалеку от села Ключи, жестоко с ней расправился (нанес удары ножом по различным частям тела), а после свёл счеты с жизнью. С активисткой простились 7 июня у здания райадминистрации.

Теги
волонтер поисковики лизаалерт

Все новости

МТС улучшила LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ
14.10.2025 в 15:27
В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище
14.10.2025 в 15:20
Пловец из Бурятии завоевал пять медалей на чемпионате ДФО
14.10.2025 в 15:15
Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни
14.10.2025 в 15:09
Драка из-за девушки в центре Улан-Удэ едва не закончилась убийством
14.10.2025 в 15:01
В Улан-Удэ хотят осветить все пешеходные переходы
14.10.2025 в 14:44
«Поскользнулась на крыльце и полетела вниз»
14.10.2025 в 14:21
В Бурятии появятся районные молодежные администрации
14.10.2025 в 13:44
Мэр Улан-Удэ осваивает MAX
14.10.2025 в 12:59
«Все, убил?»
14.10.2025 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ хотят осветить все пешеходные переходы
Масштабный проект стартует в следующем году
14.10.2025 в 14:44
«Поскользнулась на крыльце и полетела вниз»
В Новосибирске девушка отсудила 155 тысяч за перелом на гололеде у магазина
14.10.2025 в 14:21
Монголия защитила первый стандарт по качеству кашемира
В мире качество тканей из козьего пуха теперь будет  ориентироваться на монгольские нормы
14.10.2025 в 12:42
Житель Улан-Удэ прикарманил дорогой телефон иностранки
Женщина забыла его на прилавке в магазине
14.10.2025 в 12:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru