Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни

С 18 по 19 октября в селе Каленово Иволгинского района Бурятии пройдут VII Прибайкальские межрегиональные учения ДПСО «ЛизаАлерт» (18+). Мероприятие проведут в память о погибшем поисковике, волонтере СВО и журналисте газеты «Жизнь Иволги» Марии Лубсановой (позывной «Манюня»).

«Её светлая энергия и преданность общему делу навсегда останутся в наших сердцах», - отметили в администрации района.

Учения поисковики организуют совместно с Бурятской республиканской поисково-спасательной службой. Участников-новичков ознакомят с ориентированием по компасу, навигатором, основами радиосвязи, эвакуацией и первой помощью, им также расскажут, как разные направления отряда взаимодействуют во время проведения поисково-спасательных работ.

«Для опытных поисковиков предусмотрена отдельная программа. Также важным этапом в обучении станут командно-штабные учения (КШУ), в которых примут участие все добровольцы», - добавили организаторы.

Напомним, Марию Лубсанову 5 июня убил ее бывший супруг из ревности. Он вывез женщину в лес неподалеку от села Ключи, жестоко с ней расправился (нанес удары ножом по различным частям тела), а после свёл счеты с жизнью. С активисткой простились 7 июня у здания райадминистрации.