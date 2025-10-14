Общество 14.10.2025 в 16:38

В центре столицы Монголии зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха

Для снижения загрязнения в Улан-Баторе запланирован переход на газ
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В центре столицы Монголии зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха
Фото: архив «Номер один»
Самый высокий уровень загрязнения воздуха зарегистрировали в центральных округах монгольской столицы Хан-Уул и Баянгол. Об этом сообщил столичный департамент по контролю за атмосферным воздухом и загрязнением окружающей среды.

«По состоянию на 14 октября самый высокий уровень крайне опасных загрязняющих веществ PM2,5 (мелкие твердые частицы менее 2,5 мкм, способные проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) показали датчики в центральных столичных округах Хан-Уул со средним индексом качества воздуха (ИКВ) 237 и Баянгол с показателем в 234», – привело данные контролирующее ведомство.

Ранее в нем корреспонденту ТАСС сообщили о том, что для снижения загрязнения воздуха с 15 сентября 2025 года начался поэтапный переход на отопление частного сектора российским газом. Пока на него перейдут 5 тысяч домохозяйств в юрточных районах. На проживающих в них 171 976 домохозяйств приходится 55,6% загрязнения воздуха в Улан-Баторе. 

Использование газа из РФ снизит смог на 10-12%. В трех районах Улан-Батора установят станции по заправке газом, на которых можно обменять использованные баллоны на новые. Планируется, что в 2026 году 50-55 тыс. домохозяйств и к 2028 году весь жилой сектор Улан-Батора будет использовать газ и возобновляемые источники энергии, отказавшись от использования угля.
Теги
Монголия

Все новости

С должников государство возьмёт по максимуму
14.10.2025 в 17:18
В Бурятии извинились перед замерзающими жителями района
14.10.2025 в 17:15
Автомобилистам Бурятии дали отсрочку
14.10.2025 в 17:10
В центре столицы Монголии зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха
14.10.2025 в 16:38
В Бурятии будут судить любителя омуля и сига
14.10.2025 в 16:30
МТС улучшила LTE на территории завода мостостроения и металлоконструкций в Улан-Удэ
14.10.2025 в 15:27
В Улан-Удэ неизвестные вырубили деревья на кладбище
14.10.2025 в 15:20
Пловец из Бурятии завоевал пять медалей на чемпионате ДФО
14.10.2025 в 15:15
Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни
14.10.2025 в 15:09
Драка из-за девушки в центре Улан-Удэ едва не закончилась убийством
14.10.2025 в 15:01
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
С должников государство возьмёт по максимуму
Правительство одобрило повышение с 7 до 12% размера исполнительского сбора
14.10.2025 в 17:18
В Бурятии извинились перед замерзающими жителями района
Их просят потерпеть еще неделю
14.10.2025 в 17:15
Автомобилистам Бурятии дали отсрочку
Новый утильсбор на джипы переносят на 2026 год
14.10.2025 в 17:10
Поисковики Бурятии проведут учения в честь погибшего волонтера Манюни
Мероприятие посвятили Марии Лубсановой
14.10.2025 в 15:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru