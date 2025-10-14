В центре столицы Монголии зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха

Самый высокий уровень загрязнения воздуха зарегистрировали в центральных округах монгольской столицы Хан-Уул и Баянгол. Об этом сообщил столичный департамент по контролю за атмосферным воздухом и загрязнением окружающей среды.«По состоянию на 14 октября самый высокий уровень крайне опасных загрязняющих веществ PM2,5 (мелкие твердые частицы менее 2,5 мкм, способные проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) показали датчики в центральных столичных округах Хан-Уул со средним индексом качества воздуха (ИКВ) 237 и Баянгол с показателем в 234», – привело данные контролирующее ведомство.Ранее в нем корреспонденту ТАСС сообщили о том, что для снижения загрязнения воздуха с 15 сентября 2025 года начался поэтапный переход на отопление частного сектора российским газом. Пока на него перейдут 5 тысяч домохозяйств в юрточных районах. На проживающих в них 171 976 домохозяйств приходится 55,6% загрязнения воздуха в Улан-Баторе.Использование газа из РФ снизит смог на 10-12%. В трех районах Улан-Батора установят станции по заправке газом, на которых можно обменять использованные баллоны на новые. Планируется, что в 2026 году 50-55 тыс. домохозяйств и к 2028 году весь жилой сектор Улан-Батора будет использовать газ и возобновляемые источники энергии, отказавшись от использования угля.