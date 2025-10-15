Общество 15.10.2025 в 06:00

В Бурятии ликвидировали школу-«фантом»

Странное образовательное учреждение не дожило до своего десятилетия всего полгода
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ликвидировали школу-«фантом»
Этот год стал знаменательным для Иволгинского района Бурятии. Муниципальный бюджет избавился от необходимости постоянно выделять деньги на Иволгинскую среднюю общеобразовательную школу № 2» - школу-«фантом». «Номер один» ранее уже писал о парадоксальной картине, сложившейся вокруг учреждения.

Долгожданный конец

СОШ № 2 образована в феврале 2016 года. Ее учредителем на протяжении всего существования являлась администрация Иволгинского района. Образовательная деятельность в школе, как сообщало нашему изданию Минобразования Республики Бурятия, не велась с момента создания. Также ведомство отмечало, что школа «соответственно, не имела контингент обучающихся…». Никогда.

Зато в школе-«фантоме» всегда имелись директора. Последние пять лет эту должность, напомним, занимал Владимир Дашамолонов. А до него в руководящем кресле побывали еще три его предшественницы. Кто они такие, можно довольно легко узнать в интернете, введя на поисковых сайтах название школы.

В начале 2025 года ходили разговоры, что бесполезное для дела просвещения учебное заведение будет все-таки ликвидировано. Судя по всему, это знаменательное событие действительно произошло. Министерство образования Бурятии сообщило «Номер один», что школа ликвидирована, и сослалось при этом на информацию из ЕГРЮЛ.

В первом полугодии этого года юридическое лицо приняло решение о ликвидации, была сформирована ликвидационная комиссия и назначен ликвидатор. В слове «ликвидатор» можно увидеть что-то криминально-мафиозное, но на самом деле это вполне приличный юридический термин.

Должность ликвидатора школы занял тот, кто ею руководил – упомянутый Владимир Дашамолонов. Думаем, любой бы грустил, прощаясь со школой, где у него не было вала работы, не нужно было решать вопросы учебного процесса, возиться с кипами документов, но зато платилась зарплата из муниципального бюджета.

В Иволгинской райадминистрации нашему изданию ранее отмечали, что Дашамолонов ведет административно-хозяйственную деятельность. «Содержание директора школы   связано с необходимостью содержания здания школы», - утверждали чиновники.

А что случилось бы со зданием, если бы его передали под присмотр другой структуры, а неполноценную школу упразднили? Почему не пошли по такому пути? Нам это осталось непонятным, как и в целом положение со школьным зданием, в котором за счет бюджета делали ремонт за ремонтом.

Например, здание изъяли из оперативного управления СОШ № 2 в октябре 2018 года, перед заключением концессионного соглашения на очередной капремонт с ООО «БИЛД». Ни здания, ни учителей, ни учеников. «Видимо, предполагалось, что здание будет возвращено в оперативное управление после проведения ремонта, однако этого не произошло. В настоящее время здание законсервировано, средств на его снос не имеется», - высказывал ранее свою точку зрения сегодняшний глава района Николай Емонаков.

Скандалы не закончились

Иволгинской СОШ № 2 уже не существует. Но дела, которые закрутились вокруг нее при ее жизни, не исчерпаны и сегодня. Так, в суде продолжается дело о крупной сумме аванса, который муниципалитет перечислил ООО «БИЛД». Фирма должна была, напомним, отремонтировать здание школы-«фантома» в рамках концессии.

Взяв 45 млн рублей, фирма начала было ремонт на объекте, но в итоге все закончилось в суде, где стороны пришли к мировому соглашению – строители обязались вернуть району 40,6 млн рублей. Маленькую часть муниципалам удалось получить, но на уровне 36 млн они зашли в тупик.

«По заявлению УФНС России по Республике Бурятия деятельность ООО «БИЛД» прекращена, организация исключена из ЕГРЮЛ, в связи с чем Служба судебных приставов прекратила исполнительное производство в отношении ООО «БИЛД», - сообщал глава Иволгинского района.

Сейчас район хочет привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО «БИЛД» Елену Кузнецову, которая была учредителем фирмы. Как соответчика хотят видеть Сергея Кузнецова, упоминаемого чиновниками в материалах в качестве лица, контролировавшего эту компанию. «Кузнецов признал задолженность в полном объеме, считает себя надлежащим ответчиком», - отметила Фемида. На этом фоне в суд поступило ходатайство Елены Кузнецовой об исключении ее из числа ответчиков. В ноябре суд рассмотрит это ходатайство.

Если Иволгинскому району удастся вернуть себе 36 млн, то в сегодняшней ситуации это станет хорошей поддержкой для муниципального бюджета.
