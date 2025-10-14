Автомобилистам Бурятии дали отсрочку

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть вопрос о переносе сроков введения новой методики расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, запланированного на 1 ноября 2025 года. Соответствующее поручение было дано по итогам рассмотрения обращения, поступившего от организации "Деловая Россия". Об этом сообщает «Российская газета».



Напомним, что в сентябре министерство разработало проект постановления, предусматривающий изменение принципа расчета утильсбора. Согласно новым правилам, базовая ставка для легковых машин будет определяться на основе типа и объема двигателя, а также его мощности с применением прогрессивной шкалы коэффициентов. При этом для частных лиц, ввозящих автомобиль с двигателем мощностью до 160 л.с. для личного пользования, предлагается сохранить льготный коэффициент, пишет ТАСС.

Накануне в Приморье прошли акции протеста против очередного выворачивания карманов у владельцев импортных автомобилей. На некоторые модели ставка нового налога при ввозе увеличивалась на 2-3 миллиона рублей.

Фото: Номер один