В Бурятии извинились перед замерзающими жителями района

«В связи с задержкой отгрузки угля поставщиком на котельных введен режим экономии. Поставка угля ожидается в течение недели», - пояснил руководитель компании жилищно-коммунального хозяйства. Он также извинился перед местными жителями за причиненные неудобства.





Отметим, в Муйском районе, можно сказать, уже наступила зима. По ночам столбик термометра там опускается до минус 15-20 градусов.

Отопительный сезон в Бурятии стартовал только месяц назад, а в Муйском районе с теплом уже возникли проблемы. Местные жители жалуются, что в их квартирах «батареи чуть живые, а ночью вообще холодные».«Что с котельными? Почему так плохо топят? Может угля нет?», спрашивают они в телеграм-канале «Муя-инфо.24/7».Директор ООО «Икибзяк» Богдан Елфимов подтвердил, что проблемы с углем, действительно, есть.