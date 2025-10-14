Общество 14.10.2025 в 17:15

В Бурятии извинились перед замерзающими жителями района

Их просят потерпеть еще неделю
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Отопительный сезон в Бурятии стартовал только месяц назад, а в Муйском районе с теплом уже возникли проблемы. Местные жители жалуются, что в их квартирах «батареи чуть живые, а ночью вообще холодные».

«Что с котельными? Почему так плохо топят? Может угля нет?», спрашивают они в телеграм-канале «Муя-инфо.24/7».

Директор ООО «Икибзяк» Богдан Елфимов подтвердил, что проблемы с углем, действительно, есть.

«В связи с задержкой отгрузки угля поставщиком на котельных введен режим экономии. Поставка угля ожидается в течение недели», - пояснил руководитель компании жилищно-коммунального хозяйства. Он также извинился перед местными жителями за причиненные неудобства.

Отметим, в Муйском районе, можно сказать, уже наступила зима. По ночам столбик термометра там опускается до минус 15-20 градусов.
