14.10.2025

С должников государство возьмёт по максимуму

Правительство одобрило повышение с 7 до 12% размера исполнительского сбора
Текст: Иван Иванов


«Социально-ориентированное» государство продолжает наращивать налоговый и штрафной прессинг на бизнес и должников с целью закрытия своих проблем с бюджетом. 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве» об увеличении размера исполнительского сбора с 7 до 12%. Об этом сообщают «Ведомости». Изменится и порядок его взыскания: его придется оплачивать одновременно с суммой долга. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к комиссии.

По действующему законодательству исполнительский сбор взыскивается только после полного исполнения судебного решения (7% от суммы долга). При этом минимальная сумма для должника-гражданина или индивидуального предпринимателя (ИП) не может быть менее 1000 руб., для организации – менее 10 000 руб. Если речь идет о требовании неимущественного характера, то минимальный порог сбора с гражданина или ИП 5000 руб., для организации – 50 000 руб. Правоприменительная практика показала, что такой порядок не всегда мотивирует должников к своевременному исполнению решений, что замедляет процесс защиты прав взыскателей и увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения, настаивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта исполнительский сбор в 12% будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. Нижний порог сбора вырастет в 2 раза: 2000 руб. для граждан и ИП, 20 000 руб. для организаций. Для неимущественных требований сумма составит 10 000 и 100 000 руб. соответственно. Исключения составят социально значимые взыскания (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб), обращает внимание глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По этим делам сбор будет взиматься после погашения долга. «Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке», – подчеркивает он.


14.10.2025 в 17:18
