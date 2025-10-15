Общество 15.10.2025 в 09:14

Владимир Павлов: «Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулна»

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Владимир Павлов: «Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулна»
Фото: Хурал Бурятии
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов уран бэлигтэй «Элhэн» гэhэн гаршаг доро бэлдэгдэhэн үзэсхэлэнэй уридшалан харалгада хабаадаба. Мүнөө үеын уран зураашадай бүтээлнүүдые үндэрөөр сэгнэн, шэдитэ элшэ хүсыень тэмдэглээ.

«Гое hайхан энэ харалгын Буряадай түүхэтэ байшан дотор эмхидхэгдэhэниинь онсо удха шанартай. Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулжа, арад зоной үндэhэн соел, еhо заншалнуудые hануулна», - гээд Владимир Павлов хэлээ.

Росси гүрэнэй эдээжэ юhэн залуу уран зураашад  дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болохо Байгал далайн эрьедэ уран бүтээлнүүдээ мүнхэрүүлhэн байна. Тэдэнэй нэгэн, Буряад уласай уран зураашан Дарима Кантакова болоно. Тэрэ Санкт-Петербургын уран зурагай академи дүүргэhэн намтартай.

Буряадай ниислэл хотын худалдаа-наймаанай «Гостиные Ряды» байшан дотор октябриин 14-hөө hарын түгэсэтэр энэ үзэсхэлэн харагшадаа угтан абаха гээд эмхидхэгшэд дуулгаба.
Теги
хурал

Все новости

Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг
15.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
15.10.2025 в 10:24
Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом
15.10.2025 в 10:08
В Бурятии дорожники оставили после себя хлам
15.10.2025 в 10:08
Курс доллара обвалился ниже 80 рублей
15.10.2025 в 10:06
Создавать будущее сегодня
15.10.2025 в 09:44
Утро в Бурятии началось с землетрясения
15.10.2025 в 09:26
Почтальонка из Улан-Удэ «выполняла план» за счет клиента
15.10.2025 в 09:23
Владимир Павлов: «Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулна»
15.10.2025 в 09:14
Шумные соседи
15.10.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг
Преградой для мошенников может стать доверенное лицо
15.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
Бурятия получит деньги сразу на несколько проектов
15.10.2025 в 10:24
Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом
Во время разгрузки товара он залез в незапертую кабину
15.10.2025 в 10:08
В Бурятии дорожники оставили после себя хлам
Также на дороге сбили оставленную ими банку краски
15.10.2025 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru