Общество 15.10.2025 в 09:14
Владимир Павлов: «Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулна»
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов уран бэлигтэй «Элhэн» гэhэн гаршаг доро бэлдэгдэhэн үзэсхэлэнэй уридшалан харалгада хабаадаба. Мүнөө үеын уран зураашадай бүтээлнүүдые үндэрөөр сэгнэн, шэдитэ элшэ хүсыень тэмдэглээ.
«Гое hайхан энэ харалгын Буряадай түүхэтэ байшан дотор эмхидхэгдэhэниинь онсо удха шанартай. Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулжа, арад зоной үндэhэн соел, еhо заншалнуудые hануулна», - гээд Владимир Павлов хэлээ.
Росси гүрэнэй эдээжэ юhэн залуу уран зураашад дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болохо Байгал далайн эрьедэ уран бүтээлнүүдээ мүнхэрүүлhэн байна. Тэдэнэй нэгэн, Буряад уласай уран зураашан Дарима Кантакова болоно. Тэрэ Санкт-Петербургын уран зурагай академи дүүргэhэн намтартай.
Буряадай ниислэл хотын худалдаа-наймаанай «Гостиные Ряды» байшан дотор октябриин 14-hөө hарын түгэсэтэр энэ үзэсхэлэн харагшадаа угтан абаха гээд эмхидхэгшэд дуулгаба.
Тегихурал