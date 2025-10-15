Почтальонка из Улан-Удэ «выполняла план» за счет клиента

В Улан-Удэ начальника одного из отделений почтовой связи подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

В декабре 2023-го и в июле 2024 года, чтобы выполнить план продаж сим-карт, женщина без ведома и согласия одного из клиентов оформила на него десять договоров об оказании услуг связи, внеся его персональные данные в специальную программу, после чего они стали доступны иным лицам.

«Таким образом, она незаконно распространила сведения, составляющие личную тайну гражданина. От выполнения указанного плана продаж зависело начисление работникам почтового отделения премий и надбавок к заработной плате», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

По уголовному делу проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

