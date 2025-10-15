Создавать будущее сегодня

В Улан-Удэнском техникуме экономики, торговли и права (УУТЭТиП) помнят всех директоров, преподавателей и выпускников. Например, золотую эпоху Федора Кондратьевича Заболотского, который возглавлял техникум 24 года. Под его руководством введено в эксплуатацию здание техникума на проспекте Победы и построено пятиэтажное общежитие. Началась подготовка кадров не только для Бурятии, но и для соседних регионов, и даже для Монголии.





В учебный план по популярной среди молодежи специальности «Банковское дело» включены практически ориентированные курсы по финтехнологиям, цифровой безопасности и дистанционному банковскому обслуживанию. Создан специализированный тренажерный комплекс, имитирующий работу банковского операциониста.





Читальный зал библиотеки техникума оснащен компьютерами с доступом к образовательным ресурсам и электронным учебникам. Помимо обширного книжного фонда учебной, научной, справочной, художественной литературы и периодических изданий, создана электронная библиотека.





Сегодня мы охотно работаем со студентами техникума, обучающимися по специальности «Банковское дело». В рамках соглашения о сотрудничестве с УУТЭТиП они проходят в ПАО «ВТБ» практики и стажировки. Причем перспективных стажеров мы выбираем и принимаем на работу уже на последнем курсе обучения. К моменту получения диплома ребята уже трудоустроены.





Улан-Удэнскому техникуму экономики, торговли и права - 95 лет. Один из флагманов среднего профессионального образования Бурятии лишь немного моложе своего заботливого родителя и учредителя - Буркоопсоюза. Символично, что решение Совета народных комиссаров СССР и Центросоюза СССР о создании техникума было приурочено к Международному дню кооперации, который отмечается в июле. А уже в сентябре 1930 года техникум принял первых студентов - работников кооперативных предприятий, ударников труда, направленных на повышение квалификации по двум направлениям: планово-экономическому и учетно-статистическому.Мало кто знает, что в первые годы своей истории кооптехникум базировался не в Верхнеудинске, а в Троицкосавске (ныне Кяхта). Переезд в столицу республики состоялся в 1933 году. Как и первый выпуск молодых специалистов. В Улан-Удэ техникум разместился в двухэтажном деревянном здании на Батарейной площади. По тем временам это был настоящий прорыв в улучшении условий обучения.Но свои коррективы внесла Великая Отечественная война. Здание кооптехникума было передано под эвакогоспиталь. А занятия шли в три смены в бараке межрайбазы и половине жилого дома при свете керосиновых ламп. Несмотря на трудности, коллектив продолжал подготовку кадров по ускоренной программе (например, в 1942 году обучение прошли 252 специалиста: председатели сельпо, бухгалтеры, продавцы, заготовители, повара и пекари). А также собрал из личных сбережений 55 тыс. рублей на строительство танка. В ответ получил телеграмму от Верховного главнокомандующего: «Прошу передать преподавателям, студентам и служащим Улан-Удэнского кооперативного техникума, собравшим 33 тыс. рублей деньгами и 22 тыс. рублей облигациями госзаймов на строительство танка «Улан-Удэнский кооптехникум», мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».Немногим меньше - 21 год - был директором УУТЭТиП Эрдэня Дамнинович Парпаев. Но именно на эти годы выпал сложнейший период реформ в стране, когда всем пришлось адаптироваться к новым экономическим и социальным реалиям.При Дмитрии Цыдендамбаевиче Мункуеве появились новые, востребованные на рынке труда специальности: «Банковское дело», «Коммерция», «Право и организация социального обеспечения», «Прикладная информатика», «Организационная деятельность в логистике».- Мы готовим специалистов, которые с первого дня смогут выполнять возложенные на них функции и быть эффективными для работодателей, - говорит директор УУТЭТиП Ирина Димова. - Наша миссия не просто идти в ногу со временем, а опережать его, создавая образовательную среду будущего уже сегодня.Техникум Буркоопсоюза можно уверенно назвать инновационным учебным заведением. Здесь разработана и внедрена технология «перевернутого класса». Студенты самостоятельно изучают теорию через электронные курсы, а в аудиториях занимаются практическими кейсами. Это позволило повысить эффективность усвоения материала и развивать навыки работы по выбранной специальности.Современная программа обучения по направлению «Торговое дело» наряду с классическим товароведением включает в себя такие актуальные модули, как «Электронная коммерция и маркетплейсы», «CRM-системы в розничной торговле», «Мерчандайзинг 4.0 с элементами дополненной реальности».Особенностью программы «Экономика и бухгалтерский учет» в УУТЭТиП является «Цифровая бухгалтерия», в рамках которой студенты осваивают работу с облачными сервисами и блокчейн-технологиями в финансовой сфере.Уникален учебный проект «Цифровой двойник предприятия», позволяющий моделировать различные экономические ситуации в виртуальной среде.Для будущих предпринимателей в техникуме работает «Стартап-лаборатория», где за год можно пройти путь от идеи до готового бизнес-проекта. Благодаря наставничеству выпускников, уже добившихся успехов в бизнесе, 15 таких проектов уже получили грантовую поддержку.Недавно перечень профессий, которым обучают в УУТЭТиП, пополнился. Началась подготовка кадров по специальности «Правоохранительная деятельность» для МВД России по Бурятии. Подразделения полиции буквально в очереди ждут выпускников. А в названии техникума к словам «экономики и торговли» добавилось «и права».В 2019 году техникум стал лауреатом Национального конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации». Эксперты особо отметили инновационный подход, высокий уровень профессиональной подготовки студентов и тесную интеграцию образовательного процесса с реальным сектором экономики.- Все это было бы недостижимо без постоянной и всемерной поддержки учредителя техникума - Буркоопсоюза, - подчеркивает Ирина Димова. - Для инновационных технологий обучения необходима современная материально-техническая база, в том числе компьютеры, серверы и другое дорогостоящее оборудование. Буркоопсоюз неизменно откликается на наши предложения, заботясь о конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг, а главное - о качестве подготовки кадров.Председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева регулярно бывает в УУТЭТиП. Не только на торжественных мероприятиях (вручение дипломов, научные конференции и праздничные даты), но и в будни, вникая во все и помогая в решении любых вопросов.Общими усилиями руководства Буркоопсоюза и УУТЭТиП обеспечены достойные условия для всестороннего развития и самореализации студентов. Есть общежитие на 440 мест с секционной системой. Все секции оборудованы электроплитами, холодильниками, есть комната отдыха с телевизором и комната самоподготовки с передвижной библиотекой, душевые, камера хранения.Столовая учебного корпуса обеспечивает полноценное трехразовое питание для 150 человек одновременно.Спортивный зал УУТЭТиП оборудован для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Занятия по легкой атлетике для студентов техникума ведет мастер спорта СССР международного класса, трехкратный чемпион, трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР, победитель Кубка СССР по кроссу, победитель Мемориала братьев Знаменских Геннадий Иванович Темников.Работает шахматный клуб. Создано волонтерское движение. Есть художественная самодеятельность и школа актерского мастерства. Имеется даже стрелковый тир, где проходят занятия по начальной военной подготовке.Студенты УУТЭТиП достойно представляют Бурятию на различных российских и международных мероприятиях, в которых принимает участие Буркоопсоюз. Например, недавно высокая честь открыть ярмарку продукции потребительской кооперации на международном форуме «Сильные традиции - новые возможности» в Архангельске выпала студентам техникума Алдару Дондупову и Арье Бартанову. Они исполнили песни на бурятском языке, создав настроение и придав неповторимый колорит главному мероприятию форума.В зависимости от выбранных специальностей студенты УУТЭТиП проходят практику на ведущих предприятиях Бурятии. Это, конечно, Буркоопсоюз, где получают и совершенствуют свои навыки будущие экономисты и бухгалтеры, товароведы и менеджеры туристического бизнеса. Обучающиеся по специальности «Банковское дело» регулярно стажируются в партнерских банках техникума: ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк. В число кадровых партнеров УУТЭТиП входят МВД РФ по Бурятии, торговые сети «Титан» и «Абсолют», агрохолдинг «Николаевский», универмаг «Центральный», Комплексный центр социального обслуживания населения Управления социальной защиты по г. Улан-Удэ - всего более 60 крупных организаций.Естественно, что в ходе практик и стажировок студенты нарабатывают связи с потенциальными работодателями, а предприятия получают возможность подобрать наиболее подходящих корпоративным стандартам будущих работников.- Востребованность выпускников нашего техникума на рынке труда – это основа стратегии развития учебного заведения на длительную перспективу, наш главный ориентир, - говорит директор УУТЭТиП Ирина Димова. - Образование перестает быть «вещью в себе», а становится живым процессом, тесно связанным с реальной экономикой региона.Результат такого подхода: до 90% выпускников трудоустраиваются по полученной в техникуме специальности. Почти половина студентов получают предложения о работе еще во время учебы. Предприятия-партнеры участвуют в обновлении материальной базы УУТЭТиП.Техникум активно развивает и международное партнерство, особенно с учебными заведениями Монголии. Совместно с Улан-Баторским строительным колледжем реализуется программа студенческого обмена по специальности «Международная торговля».Наработанный УУТЭТиП успешный опыт получил признание на федеральном уровне. В 2022 году техникум Буркоопсоюза вошел в топ-10 лучших практик системы СПО России.В техникуме Буркоопсоюза можно учиться как на дневном, так и на заочном отделении. Здесь же, в здании за спиной конной скульптуры Гэсэра на проспекте Победы, можно сдать документы на поступление в Сибирский универсистет потребительской кооперации. Многие выпускники техникума продолжили обучение и получили высшее образование именно в этом учебном заведении.Кроме того, в УУТЭТиП создана система дополнительного образования для тех, кто желает повысить свою квалификацию или получить новую специальность. Например, по специальностям «Повар», «Пекарь», «Кондитер», «Продавец непродовольственных товаров», «Горничная» и ряду других обучение занимает один месяц. На бухгалтера - 2,5 месяца. Для желающих заключить социальный контракт на открытие своего дела очень актуальны двухнедельные курсы «Начинающий предприниматель».По окончании выдаются диплом, свидетельство или удостоверение. Для безработных жителей Бурятии, состоящих на учете в Центре занятости населения, обучение бесплатное. Это социально значимое направление в деятельности УУТЭТиП реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».Не обойдены вниманием и люди старшего возраста. Предпенсионерам техникум предлагает специальные адаптивные программы. Например, курс «Основы предпринимательства» помог 42 слушателям освоить новые навыки, а некоторым открыть собственное дело.- Мы гордимся нашим техникумом, его историей, инновациями и достижениями, - говорит председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева. - В его стенах создается будущее потребительской кооперации и экономики Бурятии в целом. От всей души поздравляю руководство, коллектив, студентов, выпускников и партнеров Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права с предстоящим славным юбилеем.- Я окончила техникум Буркоопсоюза в 1997 году, высшее образование получила в Сибирском университете потребительской кооперации. УУТЭТиП дал мне большую базу знаний и практических навыков. Это был правильный выбор - быстрее начать обучение по профессии, и он помог мне в дальнейшей работе.- Я выпускница Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права. В 2011 году получила диплом по специальности «Бухучет, анализ и аудит». Воспоминания о техникуме, преподавателях самые теплые. В УУТЭТиП я получила базовые знания, которые стали для меня точкой роста.Гипермаркет «Мед» использует самые современные технологии организации торговли. Техникум Буркоопсоюза - передовое учебное заведение. Мы активно сотрудничаем в кадровой сфере. Проводим для студентов техникума экскурсии, принимаем их на практику. Имеем возможность присмотреться к будущим специалистам и выбрать тех, кто гармонично вольется в наш сплоченный коллектив.- Многие работники системы потребительской кооперации Бурятии получили свои первые дипломы в УУТЭТиП. В их числе и я. В техникум я поступила после окончания 11 класса средней школы, сделав выбор в пользу профессионального образования. И никогда об этом не сожалела.Сегодня Буркоопсоюз делает ставку на привлечение молодых специалистов, способных быстро и четко ориентироваться в изменчивых условиях рыночной экономики. УУТЭТиП - наш главный помощник в подготовке таких кадров. Студенты проходят практики и стажировки на кооперативных предприятиях: «Горкоопторг», «Центральный рынок», гостиница «Колос» и в самом Буркоопсоюзе. А выпускники, достойно проявившие себя в учебе, всегда могут рассчитывать на трудоустройство в системе потребительской кооперации республики.Фото: Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права