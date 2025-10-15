Курс доллара обвалился ниже 80 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 15 октября на уровне 79,9 рублей, евро — 92,6, юаня — 11,1. По данным «РБК», ниже 80 за доллар рубль не был с 15 августа.Ранее на вторник, 14 октября, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар — 80,8 рубля, евро — 93,9, юань — 11,2.Таким образом, доллар подешевел сразу на 89 копеек, евро — на 1 рубль 23 копейки, а юань — на 16 копеек.Между тем для ускорения российской экономики необходимо обвалить курс рубля, сообщил в своём телеграмм-канале миллиардер Олег Дерипаска. По мнению бизнесмена, необходимый экономике курс составляет 105 рублей за доллар. Но пока он падает вниз, что уменьшает доходы федерального бюджета и нефтяных экспортёров, зависящих от курса доллара.Сейчас рыночные механизмы по курсам валют в России перестали работать, и она укрепляется даже несмотря на желание властей уронить рубль. В какой-то степени от низкого курса доллара и юаня выигрывает население, поскольку стоимость импорта падает.