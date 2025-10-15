Общество 15.10.2025 в 10:06

Курс доллара обвалился ниже 80 рублей

Власти ничего не могут сделать с укреплением отечественной валюты
A- A+
Текст: Иван Иванов
Курс доллара обвалился ниже 80 рублей
Фото: архив «Номер один»
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 15 октября на уровне 79,9 рублей, евро — 92,6, юаня — 11,1. По данным «РБК», ниже 80 за доллар рубль не был с 15 августа. 

Ранее на вторник, 14 октября, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар — 80,8 рубля, евро — 93,9, юань — 11,2.

Таким образом, доллар подешевел сразу на 89 копеек, евро — на 1 рубль 23 копейки, а юань — на 16 копеек.

Между тем для ускорения российской экономики необходимо обвалить курс рубля, сообщил в своём телеграмм-канале миллиардер Олег Дерипаска. По мнению бизнесмена, необходимый экономике курс составляет 105 рублей за доллар. Но пока он падает вниз, что уменьшает доходы федерального бюджета и нефтяных экспортёров, зависящих от курса доллара. 

Сейчас рыночные механизмы по курсам валют в России перестали работать, и она укрепляется даже несмотря на желание властей уронить рубль. В какой-то степени от низкого курса доллара и юаня выигрывает население, поскольку стоимость импорта падает.
Теги
валюта

Все новости

Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг
15.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
15.10.2025 в 10:24
Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом
15.10.2025 в 10:08
В Бурятии дорожники оставили после себя хлам
15.10.2025 в 10:08
Курс доллара обвалился ниже 80 рублей
15.10.2025 в 10:06
Создавать будущее сегодня
15.10.2025 в 09:44
Утро в Бурятии началось с землетрясения
15.10.2025 в 09:26
Почтальонка из Улан-Удэ «выполняла план» за счет клиента
15.10.2025 в 09:23
Владимир Павлов: «Эдэ зурагууд түрэл орон нютагаймнай баялигуудые шэмэглэн харуулна»
15.10.2025 в 09:14
Шумные соседи
15.10.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг
Преградой для мошенников может стать доверенное лицо
15.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
Бурятия получит деньги сразу на несколько проектов
15.10.2025 в 10:24
Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом
Во время разгрузки товара он залез в незапертую кабину
15.10.2025 в 10:08
В Бурятии дорожники оставили после себя хлам
Также на дороге сбили оставленную ими банку краски
15.10.2025 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru