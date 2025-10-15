Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом

В полицию Селенгинского района Бурятии обратился житель Гусиноозерска с заявлением о краже денег из незапертого автомобиля. Мужчина рассказал, что во время разгрузки хлеба в продуктовый магазин кто-то украл 37 тысяч рублей.

- По горячим следам сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый и нигде не работающий 31-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он заметил незапертый автомобиль и украл деньги. Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один