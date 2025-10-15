Общество 15.10.2025 в 10:08

В Бурятии дорожники оставили после себя хлам

Также на дороге сбили оставленную ими банку краски
Текст: Карина Перова
Фото: Селенга-инфо.24/7

В поселке Набережный в Гусиноозерске дорожники бросили краску и прочие материалы после работ. Они нанесли на ул. Центральная разметку (пешеходный переход), однако не удосужились убрать за собой.

«У нас в выходные какие-то мальчики рисовали разметку. Сейчас повсеместно брошенный мусор, разлитая краска, скотч, инвентарь. Судя по всему, убирать это безобразие никто не собирается. Подует ветер и вообще всё разлетится. Было чисто и красиво, а теперь вот такая картина», - сообщили очевидцы.

Заместитель главы города по ЖКХ и строительству заявил, что замечания передали подрядчику. Те пообещали привести все в порядок и предоставить отчет.

Позднее выяснилось, что краску разлил водитель мопеда – банка стояла прямо на дороге. После нагоняя рабочие собрали остатки мусора.

