В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды

Хорошие новости сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам правительственной комиссии под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. По его решению республике одобрено выделение 1,6 млрд рублей по линии президентской дальневосточной субсидии. Эти деньги пойдут на несколько проектов.«Начнём ремонт Гостиных рядов в Улан-Удэ. Крышу, фасады, колонны - всё отремонтируем и приведем в достойный вид. Будет создано пространство для притяжения туристов, для семейных прогулок горожан. Наши представители малого бизнеса смогут в комфортных условиях представлять свою продукцию», - рассказал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.Также, по словам главы, в Улан-Удэ продолжится строительство защитной дамбы и будет закуплено еще 36 новых автобусов.Кроме того, при поддержке Юрия Трутнева в Бурятии построят межрегиональный центр протезирования для помощи бойцам СВО.«У нас будем и производить протезы, и ремонтировать, и обслуживать. А также проводить реабилитацию и учить ребят ими пользоваться», - отметил Алексей Цыденов.