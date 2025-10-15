Общество 15.10.2025 в 10:24

В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды

Бурятия получит деньги сразу на несколько проектов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
Фото: архив «Номер один»
Хорошие новости сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам правительственной комиссии под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. По его решению республике одобрено выделение 1,6 млрд рублей по линии президентской дальневосточной субсидии. Эти деньги пойдут на несколько проектов.

«Начнём ремонт Гостиных рядов в Улан-Удэ. Крышу, фасады, колонны - всё отремонтируем и приведем в достойный вид. Будет создано пространство для притяжения туристов, для семейных прогулок горожан. Наши представители малого бизнеса смогут в комфортных условиях представлять свою продукцию», - рассказал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. 

Также, по словам главы, в Улан-Удэ продолжится строительство защитной дамбы и будет закуплено еще 36 новых автобусов. 

Кроме того, при поддержке Юрия Трутнева в Бурятии построят межрегиональный центр протезирования для помощи бойцам СВО. 

«У нас будем и производить протезы, и ремонтировать, и обслуживать. А также проводить реабилитацию и учить ребят ими пользоваться», - отметил Алексей Цыденов. 
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

