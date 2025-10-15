Общество 15.10.2025 в 10:39

Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг

Преградой для мошенников может стать доверенное лицо
Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг

Многим известно, что для защиты аккаунт Госуслуг от мошенников, важно никому и никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа. Но теперь можно воспользоваться новой дополнительной функцией – возможностью выбрать доверенный контакт.

Это может быть, например, родственник или близкий друг, рассказали в полиции Бурятии. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль.

Чтобы его подключить, необходимо войти в личный кабинет на Госуслугах и выбрать в разделе «Безопасность» опцию «Доверенный контакт».

Далее нажмите «Добавить» и укажите данные доверенного контакта (имя и номер телефона) и отправьте приглашение, которое придёт в личный кабинет приглашённого. Если приглашение будет принято, информация о доверенном контакте появится в вашем личном кабинете. Теперь при восстановлении доступа к вашему аккаунту смс-код сначала будет приходить ему.

Функция доступна всем пользователям Госуслуг старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей.

Отключить доверенный контакт или, при желании, указать другого человека можно в любой момент в личном кабинете.

