Общество 15.10.2025 в 11:47

Черное гетто в Улан-Удэ

Они не слушают рэп, не играют в баскетбол, не заставляют котов других расцветок вставать перед ними на колени
A- A+
Текст: Номер один
Черное гетто в Улан-Удэ

Но жители Улан-Удэ все равно обходят их стороной. Может, дело не в афроамериканской расцветке черных котов, а в песне «Жил да был черный кот за углом»?

Как выяснилось, в Улан-Удэ люди недолюбливают домашних питомцев черного окраса. На эту проблему обратили внимание в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Сотрудники сообщили, что у них обитает немало собак и кошек черного цвета и все они не могут найти новых хозяев.

«Черных животных никто не хочет брать. Они приносят несчастье. Они некрасивые, обычные, невзрачные, их просто не замечают. Даже если ты самый ласковый, самый послушный – все равно никому не нужен. А если еще и девочка, ухх... Считай, что ты вообще не уедешь домой. Справедливо ли это? Нет. Но пока факт остается фактом», - пишут сотрудники фонда на официальной странице фонда во «ВКонтакте».

Почему черные питомцы пользуются меньшей популярностью? Непонятно. Вряд ли они превратят ваш район в черное гетто, сколотят банду и будут кошмарить остальных собак и кошек. Да и из суеверий про то, что черный кот - к несчастью, все уже давно выросли. Может, черный не в моде в этом сезоне?

Теги
карикатура

Все новости

«Ангара» перестанет летать на север Бурятии
15.10.2025 в 12:10
75 миллионов рублей потратят на ремонт усадьбы купца в Улан-Удэ
15.10.2025 в 11:53
В Бурятии безработного уголовника отправят зимовать в колонию
15.10.2025 в 11:51
Черное гетто в Улан-Удэ
15.10.2025 в 11:47
Центр Улан-Удэ динамично меняется
15.10.2025 в 11:20
В Улан-Удэ прилетела медалистка чемпионата мира по тхэквондо
15.10.2025 в 11:18
В Улан-Удэ полиция на корню зарубила незаконный бизнес горожанки
15.10.2025 в 10:54
Жителям Бурятии предлагают новый способ защиты Госуслуг
15.10.2025 в 10:39
В Улан-Удэ, наконец-то, отремонтируют Гостиные ряды
15.10.2025 в 10:24
Пьяный уголовник в Бурятии обчистил машину с хлебом
15.10.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
«Ангара» перестанет летать на север Бурятии
Кто придет ей на смену, пока неизвестно
15.10.2025 в 12:10
75 миллионов рублей потратят на ремонт усадьбы купца в Улан-Удэ
Здание построено в 1881 году и является памятниками архитектуры
15.10.2025 в 11:53
В Бурятии безработного уголовника отправят зимовать в колонию
Он обокрал дом знакомого пенсионера
15.10.2025 в 11:51
Центр Улан-Удэ динамично меняется
Проект КРТ изменит не только архитектурный облик центра, но и дорожное движение
15.10.2025 в 11:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru