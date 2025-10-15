Черное гетто в Улан-Удэ

Но жители Улан-Удэ все равно обходят их стороной. Может, дело не в афроамериканской расцветке черных котов, а в песне «Жил да был черный кот за углом»?

Как выяснилось, в Улан-Удэ люди недолюбливают домашних питомцев черного окраса. На эту проблему обратили внимание в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Сотрудники сообщили, что у них обитает немало собак и кошек черного цвета и все они не могут найти новых хозяев.

«Черных животных никто не хочет брать. Они приносят несчастье. Они некрасивые, обычные, невзрачные, их просто не замечают. Даже если ты самый ласковый, самый послушный – все равно никому не нужен. А если еще и девочка, ухх... Считай, что ты вообще не уедешь домой. Справедливо ли это? Нет. Но пока факт остается фактом», - пишут сотрудники фонда на официальной странице фонда во «ВКонтакте».

Почему черные питомцы пользуются меньшей популярностью? Непонятно. Вряд ли они превратят ваш район в черное гетто, сколотят банду и будут кошмарить остальных собак и кошек. Да и из суеверий про то, что черный кот - к несчастью, все уже давно выросли. Может, черный не в моде в этом сезоне?