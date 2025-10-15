В Бурятии безработного уголовника отправят зимовать в колонию

Безработный уголовник из Муйского района Бурятии похоже снова отправится в места лишения свободы за совершенную кражу. Он обворовал местного пенсионера, украв у него инструменты и бытовую технику, общая стоимость которых составила почти 40 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу личных вещей, 62-летний мужчина обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 35-летний ранее судимый и безработный местный житель. Он признался, что давно знаком с владельцем дома и неоднократно бывал там в гостях, хорошо зная расположение ценных предметов. Однажды воспользовавшись отсутствием хозяина, он украл его вещи и продал их знакомым, - рассказали в полиции республики.

Имущество нашли и вернули владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ