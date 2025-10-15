75 миллионов рублей потратят на ремонт усадьбы купца в Улан-Удэ

Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект капитального ремонта здания объекта культурного наследия «Усадьба купца Немчинова – жилой дом с торговой лавкой». Оно расположено в Улан-Удэ на ул. Ленина, 20. Здание построено в 1881 году и является учетным памятниками архитектуры. Жителям Улан-Удэ оно известно как «Дом творчества Советского района» (ранее – «Дом пионеров», с барельефами и фигурой горниста над входом).«Возведенное на южной стороне Базарной площади (ныне площади Революции) здание усадьбы примечательно большими размерами и вместе с рядом стоящими домами играет заметную роль в формировании ансамбля площади и силуэта главной улицы города. После почти 150 лет не всегда бережной эксплуатации в суровых климатических условиях нашего региона техническое состояние большинства его конструкций и инженерных систем оценивается как ограниченно работоспособное», - рассказали в Госэкспертизе.Капремонт здания предусматривает общестроительные работы, ремонт инженерных систем, благоустройство территории. Общая сметная стоимость ремонта составит около 74,5 млн. рублей. 94% из этой суммы должен выделить федеральный бюджет, оставшуюся часть – республиканский.