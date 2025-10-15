Общество 15.10.2025 в 12:30

В иркутских городах начались перебои с бензином

В области работает Ангарский НПЗ, но топлива все-равно не хватает
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Жители двух городов Иркутской области столкнулись с острой нехваткой бензина, сообщает Babr Mash. Если ранее с недостатком топлива столкнулись в городе Бодайбо, то теперь проблемы начались в Киренске.

В Babr Mash отмечают, что бензина там нет с прошлой недели. В городе всего семь заправок, сейчас из них топливом торгуют лишь две.

«Водители рассказали, что раньше отпускали по 25 литров на человека, теперь нет и этого. По словам местных, полные баки заливают только машинам экстренных служб», — отмечается в сообщении.

В администрации Киренска «ИрСити» сообщили, что дефицит действительно наблюдается, причём не только в городе, но и по всему Киренскому району. В пресс-службе районной администрации проблему также подтвердили, но на вопрос о причинах ситуации не ответили.

Напомним, перебои с бензином в России начались после регулярных атак беспилотников по НПЗ в августе-сентябре. В результате на них зафиксирован рекордный уровень простоев мощностей. Сибирские НПЗ не пострадали, но их продукция пошла на сокращение дефицита топлива в западных и южных городах страны.
