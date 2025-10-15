В Улан-Удэ возле «Приборки» организовали круговое движение

В Улан-Удэ на перекрестке Жуковского и Дундича, возле Приборостроительного объединения, организовали новую схему кругового движения. Там установили делиниаторы, позднее нанесут дорожную разметку.

Это решение направлено на повышение безопасности и оптимизацию транспортного потока, заявили в администрации Железнодорожного района.

Сейчас рабочие наносят разметку на перекрестке улицы Жуковского – рядом с предприятием. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем в данной зоне.