Общество 15.10.2025 в 12:34
В Улан-Удэ возле «Приборки» организовали круговое движение
Там уже установили делиниаторы
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на перекрестке Жуковского и Дундича, возле Приборостроительного объединения, организовали новую схему кругового движения. Там установили делиниаторы, позднее нанесут дорожную разметку.
Это решение направлено на повышение безопасности и оптимизацию транспортного потока, заявили в администрации Железнодорожного района.
Сейчас рабочие наносят разметку на перекрестке улицы Жуковского – рядом с предприятием. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем в данной зоне.