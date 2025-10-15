Осужденным колонии в Бурятии доставили телефоны в мешках с мукой

В Бурятии пресекли попытку передачи 100 мобильных телефонов в колонию строгого режима. За взятку в 400 тысяч рублей подкупить местного сотрудника пытался уголовник, отбывающий там срок.

- В мае 2025 года осужденный обратился к сотруднику исправительной колонии, в обязанности которого входит поставка продуктов питания для столовой. За взятку в размере 400 тыс. рублей он попросил помощи в доставке на режимную территорию ста мобильных телефонов. О факте склонения к коррупции сотрудник сообщил руководству учреждения, - рассказали в прокуратуре республики.

Под контролем отдела собственной безопасности родственник осужденного передал сотруднику спрятанные в упаковке с мукой свыше 30 мобильных телефонов, USB-кабели к ним и часть взятки в размере 10 тыс. рублей. Судом г. Улан-Удэ мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. По совокупности приговоров путем присоединения к указанному наказанию неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Средства мобильной связи, кабели и денежные средства конфискованы в доход государства.

Фото: прокуратура РБ