Общество 15.10.2025 в 12:51

В Монголии электроэнергию получат, сжигая канализационный ил

Проект начнут реализовывать в Улан-Баторе в следующем году
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В 2026 году в Улан-Баторе запланировано строительство завода по производству электроэнергии путем переработки, сушки и сжигания ила, образующегося на центральной станции очистки сточных вод. 

Как сообщает «Монцамэ», в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 24 мегапроектами развития Улан-Батора, Центр развития строительства утвердил технико-экономическое обоснование этого проекта. В настоящее время ведется подготовка к объявлению тендера на выполнение строительно-монтажных работ.

Завод возведут в рамках государственно-частного партнерства в столичном районе Сонгинохайрхан на участке площадью 40 тысяч квадратных метров напротив городской станции очистки сточных вод.

Производственный комплекс будет соответствовать международным экологическим стандартам, обладать высоким уровнем экологической безопасности, а его проектная мощность позволит перерабатывать в среднем 250 кубометров осадков в сутки и сжигать 238 тонн шлама.

Годовой объем переработки составит 843200 кубометров шлама. Газовые и дымовые выбросы, образующиеся в процессе сжигания, будут очищаться с помощью высокотехнологичных систем очистки воздуха.

Проект обеспечит эффективную переработку и утилизацию осадка с центральных очистных сооружений, снизит загрязнение почвы, воды и воздуха, позволит повторно использовать отходы, вырабатывать электроэнергию и создаст дополнительные рабочие места.
