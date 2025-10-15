Героя России из Бурятии встретили на малой Родине

В Бурятии сегодня на границе Закаменского района, в селе Харацай, встретили земляка – участника СВО, Героя России Тимура Соктоева. Свою признательность и поддержку выразили представители администрации, Пограничного управления, жители села и казаки.

После боец пообщается с детьми, коллективами учреждений, жителями, представителями ТОСов и ветеранами СВО в других селах: Улекчин, Михайловка, Усть-Бургалтай, Хуртага, Хамней, Бургуй, Цакир и Дутулур.

Также в 15:00 состоится торжественная встреча воина на центральной площади города Закаменск (0+). Затем Герой России посетит ряд школ, где проведет «уроки мужества».

Ранее «Номер один» сообщал, что ранее замкомандира 1-й штурмовой роты, младшего лейтенанта Тимура Соктоева встретили в аэропорту «Байкал». Он получил медаль «Золотая Звезда» 26 сентября. Именно Тимур и штурмовик Рустам Мусаяков 11 марта водрузили над освобожденной Суджей флаги России и Воздушно-десантных войск.