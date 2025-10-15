С райадминистрации в Бурятии взыскали компенсацию ребенку за укус бродячей собаки

В Бурятии с администрации Джидинского района взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней девочки, которую укусила безнадзорная собака.

Все произошло в селе Петропавловка. Пес набросился на ребенка во время прогулки, цапнув за ногу. Пострадавшую госпитализировали.

Девочка по-прежнему испытывает панический страх при виде собак и боится ходить по улице одна. Через суд в ее пользу взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, отметили в прокуратуре республики.