Общество 15.10.2025 в 14:18

На базе отдыха в Бурятии заметили свежие следы медведя

Информацию передали в Бурприроднадзор
A- A+
Текст: Карина Перова
На базе отдыха в Бурятии заметили свежие следы медведя
Фото: pixabay.com

В Кабанском районе Бурятии замечены свежие следы медведя на территории базы отдыха Култушная. Об этом сообщает телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7».

Там добавили, что информация доведена до Бурприроднадзора и районного отделения МВД.

Жителей просят по возможности ограничить выход в лес в местности Култушная.

Ранее «Номер один» сообщал о нападении медведя на мужчину в Северо-Байкальском районе. Все произошло в районе бухты Аяя. Ему удалось отбиться от хищника.

Теги
медведь следы

Все новости

Шахматист из Бурятии взял «серебро» чемпионата России по блицу
15.10.2025 в 15:22
В Улан-Удэ снесут «самоволку» на Боевой
15.10.2025 в 14:56
«Дочь боится выходить из дома»
15.10.2025 в 14:53
На базе отдыха в Бурятии заметили свежие следы медведя
15.10.2025 в 14:18
В Улан-Удэ загорелся склад
15.10.2025 в 14:07
С райадминистрации в Бурятии взыскали компенсацию ребенку за укус бродячей собаки
15.10.2025 в 14:01
Дом и гараж дотла сгорели в Бурятии
15.10.2025 в 13:51
В Бурятии продолжает работу программа поддержки соцпредпринимателей
15.10.2025 в 13:07
Героя России из Бурятии встретили на малой Родине
15.10.2025 в 13:03
В Монголии электроэнергию получат, сжигая канализационный ил
15.10.2025 в 12:51
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ снесут «самоволку» на Боевой
Владельца строения пока не установили
15.10.2025 в 14:56
С райадминистрации в Бурятии взыскали компенсацию ребенку за укус бродячей собаки
Пес напал на девочку в селе Петропавловка
15.10.2025 в 14:01
Героя России из Бурятии встретили на малой Родине
Закаменцы чествуют Тимура Соктоева
15.10.2025 в 13:03
В Монголии электроэнергию получат, сжигая канализационный ил
Проект начнут реализовывать в Улан-Баторе в следующем году
15.10.2025 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru