На базе отдыха в Бурятии заметили свежие следы медведя

В Кабанском районе Бурятии замечены свежие следы медведя на территории базы отдыха Култушная. Об этом сообщает телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7».

Там добавили, что информация доведена до Бурприроднадзора и районного отделения МВД.

Жителей просят по возможности ограничить выход в лес в местности Култушная.

Ранее «Номер один» сообщал о нападении медведя на мужчину в Северо-Байкальском районе. Все произошло в районе бухты Аяя. Ему удалось отбиться от хищника.