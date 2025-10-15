Общество 15.10.2025 в 14:18
На базе отдыха в Бурятии заметили свежие следы медведя
Информацию передали в Бурприроднадзор
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе Бурятии замечены свежие следы медведя на территории базы отдыха Култушная. Об этом сообщает телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7».
Там добавили, что информация доведена до Бурприроднадзора и районного отделения МВД.
Жителей просят по возможности ограничить выход в лес в местности Култушная.
Ранее «Номер один» сообщал о нападении медведя на мужчину в Северо-Байкальском районе. Все произошло в районе бухты Аяя. Ему удалось отбиться от хищника.