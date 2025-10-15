Общество 15.10.2025 в 14:56
В Улан-Удэ снесут «самоволку» на Боевой
Владельца строения пока не установили
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ неизвестные самовольно заняли земельный участок, расположенный вблизи ул. Боевая, 7. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района.
Специалисты предупредили о необходимости в 15-дневный срок принять меры к демонтажу незаконной постройки и уборке территории.
Если владелец самоволки не объявится, то демонтажем и прочим займется администрация района.
Ранее «Номер один» писал про эти развалившиеся кладовки-заброшки. Они настолько иссохли под солнцем и ветром, что давно стали пожароопасными объектами.
Тегисамоволка