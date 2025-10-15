В Улан-Удэ снесут «самоволку» на Боевой

В Улан-Удэ неизвестные самовольно заняли земельный участок, расположенный вблизи ул. Боевая, 7. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района.

Специалисты предупредили о необходимости в 15-дневный срок принять меры к демонтажу незаконной постройки и уборке территории.

Если владелец самоволки не объявится, то демонтажем и прочим займется администрация района.

Ранее «Номер один» писал про эти развалившиеся кладовки-заброшки. Они настолько иссохли под солнцем и ветром, что давно стали пожароопасными объектами.