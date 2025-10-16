В Бурятии выпускников БГУ отправят на работу в районы

Госдума в первом чтении одобрила законопроект Минздрава РФ об обязательном целевом обучении студентов медвузов и колледжей. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться на бюджете в 2026 году, пишет «Коммерсант». Поправки необходимы для решения проблемы кадров и повышения качества медпомощи населению, заявили в министерстве. В Бурятии это решение позволит резко сократить дефицит врачей и медсестер в районах республики.На сегодняшний день проблема дефицита медицинских кадров в республике остается актуальной.- Нехватка кадров составляет порядка 500 врачей и примерно 300 специалистов среднего звена, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Бурятии. - Это создает серьезные препятствия для своевременного оказания качественной медицинской помощи населению, особенно в сельской местности и удаленных районах. Новая законодательная инициатива по обязательной отработке трехлетнего срока после окончания медицинского вуза представляется одной из мер, направленных на решение этой проблемы.Как считают в ведомстве, «данная практика позволяет перераспределить кадры таким образом, чтобы покрыть дефицит в наиболее нуждающихся медицинских организациях».Представляя законопроект в Госдуме, замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова отметила, что предложенные изменения призваны в первую очередь решить проблему нехватки медкадров в регионах, повысить качество и доступность медицины. Она также напомнила, что сейчас 70% студентов-медиков уже обучаются по целевым договорам (не учитывая платников).Минздрав предложил обязательные отработки для студентов медвузов в начале 2025 года, подготовив соответствующий законопроект. Студенты, поступившие на бюджет в медвузы и колледжи, должны будут в течение первого года учебы заключить целевой договор с будущим работодателем.Заказчиками обучения чаще всего выступают региональные минздравы и государственные медорганизации. Если договор не заключен, студента отчисляют, обязав компенсировать затраты государства на обучение. Если договор заключен, но не исполнен (выпускник, к примеру, не вышел на работу), новоиспеченный медик также должен вернуть бюджету сумму, затраченную на подготовку, а также заплатить штраф в размере двукратной стоимости обучения. Выпускники всех медвузов (в том числе обучавшиеся за свой счет) после окончания обучения и прохождения первичной аккредитации должны проработать три года (выпускники колледжей — два) в учреждении из системы ОМС под руководством наставника. После этого они смогут пройти периодическую аккредитацию, обязательную для дальнейшей работы.Парламентарии высказали ряд предложений, которые следует внести в рамках доработки законопроекта ко второму чтению.В Бурятии в относительно благополучном положении будут находиться студенты коммерческого набора в БГУ, а их становится все больше из-за плавной коммерциализации обучения. Которым ничего отрабатывать в Бурятии не нужно. Заплатив за обучение, в том числе через систему студенческих кредитов, им необходимо будет быстрее возвратить деньги, чтобы выбраться из кабалы. И делать это через поиск высокооплачиваемых вакансий, чтобы максимально быстро вернуть долг банку либо спонсорам, которыми чаще всего выступают родители. Нередко сами взявшие кредиты, чтобы помочь детям в обучении.Поэтому «платники» вольны будут выбрать свой путь. И это справедливо. Что касается «бюджетников» и требований по отработке, то среди российских экспертов в области образования уже появились мнения о том, что завтрашние абитуриенты могут воспринять «закрепление» как ограничение свободы и выберут другие вузы, где отрабатывать на селе им не придется. Однако принятая норма едва ли не единственный вариант наполнить медучреждение специалистами. Государство затрачивает средства на обучение, и оно вправе получить специалиста для госучреждений на выходе.Современная молодежь, или, как ее еще называют, зумеры — это поколение, где комфорт, высокая зарплата и развлечения в списке жизненных приоритетов стоят на первых местах. И в деревню с минимумом удобств, «романтикой и запахом тайги» поехать готовы не многие.Однако медики убеждены, что резкого падения числа абитуриентов в Бурятии не произойдет.- Все это - хорошо забытое старое, когда распределяли молодых специалистов после вузов, - говорит кандидат медицинских наук Инга Номоева. - В 80-е годы к нам, поскольку у нас в республике медицинского факультета тогда еще не существовало, приезжали по распределению выпускники Иркутского и Читинского мединститутов, которые оставались здесь. Тем самым они создали тот костяк профессиональных кадров, который долгие годы нес и продолжает нести основную нагрузку в области медицинского обеспечения населения. В 2000 годы наш БГУ начал выпускать своих врачей, которых сейчас уже не хватает. Поэтому инициатива полезная, которая, я думаю, сократит дефицит врачей в Улан-Удэ.Как отметила Инга Номоева, в городе сегодня наблюдается не меньший дефицит врачей и медсестер, чем даже в районах. Сказались федеральные программы по закреплению врачей «Земский доктор» и другие, где врачам при переезде в районы выделялись неплохие по тем временам деньги - миллион рублей. На который еще не так давно можно было приобрести однокомнатную квартиру на окраине Улан-Удэ. Потом, правда, миллион сильно обесценился.Город, во многом из-за эффективного механизма поддержки села, потерял специалистов, которые уехали в районы, а также Якутию, Сахалин, Иркутск и Москву. Где заплаты выше.Вопрос, куда будут распределяться в ближайшие годы выпускники - медики БГУ и медколледжа, не праздный. Он несет за собой целый комплекс проблем - от демографической до коррупциогенной.Ведь не секрет, что на отработку на три года можно поехать в самый далекий район республики, а можно остаться работать в Улан-Удэ, в центральных клиниках города. И это будет зависеть от множества факторов, в том числе от связей и возможностей родителей выпускников для «решения вопроса» о трудоустройстве своего ребенка в нужное место. С демографией распределение также будет связано: выпускница, выйдя замуж за военного или ценного специалиста оборонного комплекса, поедет по распределению не, к примеру, в Курумкан, а по месту работы мужа (оборонка в РФ в приоритете).Безусловно, идеально все вряд ли получится, как и копирование опыта СССР. Но поскольку государственные задачи по обеспечению медицинской помощью никто не отменял, надеемся, что новый закон об отработках будет работать и снизит растущий пока дефицит медицинских кадров. Который, кстати, наблюдается по всей стране.Ведь если сегодня выпускник-«бюджетник» после окончания мединститута идет в частную клинику для платной накачки губ или изменения формы тела, то при чем здесь государственный бюджет? А вот если сам платишь за обучение, то - пожалуйста. Но если за деньги бюджета готовят специалиста с нулевым эффектом для медицины, то здесь более справедливым будет данный подход.