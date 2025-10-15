Общество 15.10.2025 в 15:54

В Бурятии создали специальную комиссию по защите чести и достоинства учителей

Педагоги могут написать письмо-обращение через интернет-приемную
Текст: Карина Перова
В Бурятии создали специальную комиссию по защите чести и достоинства учителей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии создали специальную комиссию по защите чести и достоинства учителей. Педагоги могут написать письмо-обращение через интернет-приемную. Или обратиться по телефону «горячей линии» минобрнауки РБ по защите педагогов – 83012215605.

Глава министерства Валерий Поздняков подчеркнул, что зачастую в конфликтных ситуациях в школах принято на скорую руку обвинить учителя в тех или иных негативных событиях.

«Обычно в случае той или иной спорной ситуации школа «заминает» конфликт, не желая вступать в сложные разбирательства с родителями учеников. Так бывает особенно, если эти родители имеют отношение к руководству района, местные депутаты, например. Тогда чаще всего учитель быстро признается виновным и на этом конфликт считается улаженным. Педагоги в этом отношении считают себя бесправными, не знают, куда обратиться в случае несогласия с решением, принятым администрацией образовательного учреждения», - сказал министр.

Теперь же, добавил Поздняков, на уровне республики учителю есть куда пожаловаться. Этот орган выше районного начальства, и новая структура, по его словам, способна отстоять интересы педагога.

комиссия учителя

В Бурятии создали специальную комиссию по защите чести и достоинства учителей
