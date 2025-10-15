Общество 15.10.2025 в 16:47
Лечение варикоза
Текст: Иван Иванов
Почему у одних ноги лёгкие и сильные, а у других к вечеру будто налитые свинцом? Ответ прост и сложен одновременно — варикоз.
Это заболевание, при котором вены теряют эластичность и перестают справляться с оттоком крови. Но что толкает организм на этот сбой?
На первом месте — наследственность. Если у родителей или бабушек были «звёздочки» и выступающие сосуды, риск развития болезни повышается.
Второй фактор — образ жизни. Много часов на ногах, тесная обувь, сидячая работа, лишний вес, беременность — всё это словно кирпичики, из которых строится варикоз.
Есть и менее очевидные причины: гормональные нарушения, хронические запоры, привычка закидывать ногу на ногу.
Кажется, мелочь? Но со временем мелочи складываются в проблему.
Симптомы варикоза
Варикоз начинается незаметно. Сначала — лёгкая усталость к вечеру. Потом — ощущение распирания, покалывания, судороги по ночам.
Появляются сосудистые «паутинки» — тонкие, почти прозрачные линии на коже. Они будто предупреждают: «Остановись, дальше будет хуже».
Если ничего не предпринимать, на ногах проступают вены, словно рельефная карта. Кожа становится плотнее, может потемнеть. Иногда появляются зуд, отёки, боль.
Но самое неприятное — это чувство тяжести, будто ты носишь на лодыжках невидимые гири.
Задумывались ли вы, почему болезнь чаще поражает женщин? Ответ прост — мода на каблуки, беременность, гормональные контрацептивы. Всё это создаёт дополнительную нагрузку на сосуды.
Патогенез
Чтобы понять варикоз, представьте реку, по которой спокойно течёт вода. Теперь вообразите, что русло перегородили. Поток замедляется, вода ищет обходные пути. Так же и с венами.
Когда клапаны, отвечающие за движение крови вверх, ослабевают, кровь начинает застаиваться. Давление в сосудах растёт, их стенки растягиваются — и вена превращается в извилистую «верёвку».
Этот процесс развивается годами. И хотя кажется, что варикоз — лишь косметический дефект, на деле это серьёзное нарушение кровообращения, которое может привести к трофическим язвам и тромбам.
Классификация и стадии развития варикоза
Медики делят варикоз на несколько стадий.
Первая — скрытая. Вены пока не видны, но уже ощущаются тяжесть и усталость.
Вторая — появляются сосудистые звёздочки и небольшие выпячивания.
Третья — вены становятся заметными, кожа меняет цвет, нередко возникают судороги.
Четвёртая — осложнения: воспаления, язвы, тромбофлебит.
Существует и классификация по причинам: наследственный, посттромботический, вторичный (после травм).
Каждый тип требует индивидуального подхода, и именно поэтому важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Как лечить варикоз?
Варикоз не исчезает сам. Но хорошая новость в том, что с ним можно и нужно бороться.
Лечение всегда комплексное: медикаменты, компрессионный трикотаж, упражнения, коррекция питания.
При запущенных формах применяются современные процедуры — лазерная коагуляция, склеротерапия, микрофлебэктомия.
Главное — начать вовремя. Иногда достаточно пересмотреть привычки: больше ходить пешком, не сидеть часами в одной позе, отказаться от тесной обуви.
А ещё — слушать своё тело. Ведь варикоз — это не просто болезнь вен, а способ организма сказать: «Мне тяжело».
Так стоит ли ждать, пока ноги «заговорят» болью? Или лучше действовать уже сейчас — ради лёгкости, уверенности и здоровья? Ответ очевиден.
