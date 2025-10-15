Общество 15.10.2025 в 17:00

В Улан-Удэ реализуют проект по бесплатной коррекции речи ребенка

Он значим для семей, не имеющих возможности оплачивать частные занятия
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ реализуют проект по бесплатной коррекции речи ребенка

АНО «Центр развития Дружок» подвел промежуточные итоги реализации социально значимого проекта «Мама-логопед», получившего в 2025 г. поддержку Фонда президентских грантов. По данным минпросвещения России, сегодня 87% детей дошкольного возраста имеют речевые нарушения, тогда как двадцать лет назад этот показатель составлял лишь 10%. Нагрузка на специалистов-логопедов в детских учреждениях возросла почти в девять раз, и многие дети с фонетико-фонематическими нарушениями остаются без необходимой помощи.

С июля по октябрь текущего года проект «Мама-логопед» продемонстрировал хорошие результаты: проведено 30 индивидуальных диагностик речи детей 6–7 лет, отобраны 15 семей для участия в основной программе. Родители прошли две обучающие лекции и приняли участие в практических занятиях. Параллельно начался цикл индивидуальных занятий с детьми и серия совместных уроков родителей с детьми под контролем специалистов.

Основой методологии проекта стал инновационный формат трехстороннего взаимодействия «родитель – ребенок – логопед»: сначала специалист ставит звуки ребенку, затем обучает родителя методам их автоматизации, после чего родитель продолжает работу дома под дистанционным контролем логопеда.

Проект имеет особое значение для семей, не имеющих возможности оплачивать частные занятия. Все мероприятия проходят бесплатно на базе образовательного центра «Дружок», а информация о ходе реализации регулярно публикуется на странице в ВКонтакте. Проект продлится до января 2026 г.

Фото: Номер один

 

 

