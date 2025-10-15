Общество 15.10.2025 в 17:08

В центре Улан-Удэ завершают ремонт дорог

В настоящее время асфальт укладывают на улице Банзарова
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ завершают ремонт дорог
Фото: мэрия Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ приводят в порядок дороги после реконструкции инженерных сетей. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, на данный момент ремонт уже завершен на улице Смолина – от пересечения с улицей Борсоева до остановки «Виадук», на пересечении улицы Борсоева с улицей Фрунзе, возле колледжа искусств имени П.И. Чайковского на проспекте Победы, а также в районе дома №9 по проспекту Победы.

«Сейчас мы асфальтируем дорогу по улице Банзарова до пересечения с улицей Смолина и участок до Набережной. Уже уложен первый слой асфальта. В настоящее время ведутся работы по укладке второго слоя», - рассказал градоначальник.
