Общество 15.10.2025 в 17:11

В районе Бурятии списали посевы зерновых культур на площади 7345 га

Растения не созрели из-за сильной засухи
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии (архив)

Жители Бичурского района Бурятии поинтересовались в местной группе, почему с полей не убирают пшеницу. В райадминистрации пояснили, что задержка напрямую связана с погодными условиями. По словам специалистов, из-за сильной засухи растения не смогли пройти полный цикл развития в агротехнологические сроки.

Отсутствие влаги повлияло на недобор вегетативной массы и задержку созревания, колосья сформировались, но зерну не хватило времени и ресурсов для полноценного налива.

В результате почвенной и атмосферной засухи были списаны посевы зерновых культур на площади 7345 га, предстоит обмолотить посевы площадью 6344 га.

«Большинство хозяйств приступили к уборке зерновых культур с 1 октября. По состоянию на 14 октября обмолочено 2728 га, что составляет 43% от уборочной площади. Средняя урожайность с 1 га – 10,9 цн.га. Списанные площади посевов зерновых культур будут убраны и использованы фермерами на кормовые цели», - заключили в администрации района.

Напомним, из-за засухи в ряде районов республики вводили режим ЧС.

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

