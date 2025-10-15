Общество 15.10.2025 в 17:55
В Бурятии презентовали новые учебники по истории республики
Историю родного края начнут изучать ученики 5-7 классов
Текст: Елена Кокорина
На Совете по образованию при Главе Бурятии презентовали уникальный учебно-методический комплекс по региональной истории для школьников 5–7 классов. Учебники «История нашего края. Бурятия» будут включены в федеральный перечень.
- Комплекс включает печатные и электронные версии учебников, охватывающие исторические периоды от древности до современности, а также методическое пособие для учителей. Учебники содержат интерактивные задания, справочные материалы и ресурсы для глубокого изучения истории региона. Напечатают их в республике, - сообщили в правительстве Бурятии.
Фото: Правительство Бурятии