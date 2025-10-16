Общество 16.10.2025 в 09:14

Неутешительную картину увидел замглавы Минсельхоза на полях в Бурятии

Из-за засухи в районах не хватает кормов для скота
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Неутешительную картину увидел замглавы Минсельхоза на полях в Бурятии
Фото: Минсельхоз Бурятии
Первый заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Маляров посетил ряд районов Бурятии для оценки последствий засухи. На сегодняшний день комиссия уже осмотрела 15 хозяйств в пяти районах: Еравнинском, Хоринском, Кижингинском, Тарбагатайском и Бичурском.

Как сообщает республиканский Минсельхоз, поездка показала контрастную картину. В Хоринском, Еравнинском и Кижингинском районах комиссия отметила напряженную ситуацию с кормами. Из-за последствий засухи сена на естественных угодьях крайне мало, и аграрии задействуют для уборки корма все доступные площади.

Тем временем в Бичурском районе аграрии столкнулись с затянувшейся уборкой зерновых.

- Это результат дождливой осени и, как следствие, появления подгона у зерновых, который не позволяет хозяйствам, не имеющим свою сушку, своевременно выйти на уборку, - пояснил Дмитрий Маляров.

С другой стороны, в Тарбагатайском районе уборочная кампания уже завершена благодаря наличию в хозяйствах зерносушилок, что позволило оперативно убрать урожай, несмотря на высокую влажность. Тем не менее, отмечается общее снижение урожая по сравнению с предыдущими годами.

«Выводы по результатам объезда неутешительные. Практически в каждом обследованном районе наблюдается нехватка кормов для скота», - констатирует Минсельхоз.

Сейчас власти наиболее пострадавших районов, таких как Еравнинский, уже предпринимают меры для исправления ситуации: выделяют средства из местных бюджетов и субсидируют транспортные расходы на доставку кормов.

В ближайшее время выезды проведут в остальные пострадавшие районы. На основе информации, собранно в ходе поездок, будет подготовлен обобщенный отчет, а местным властям даны рекомендации по преодолению последствий засухи.
Теги
сельское хозяйство засуха

Все новости

В ГИБДД Бурятии раскрыли подробности жуткого тройного ДТП
16.10.2025 в 09:52
Жительница Бурятии задолжала своим детям свыше 1,3 млн рублей
16.10.2025 в 09:43
В парламенте Монголии выпускника российского вуза отстранили от руководства фракции правящей партии
16.10.2025 в 09:35
В Бурятии стало меньше аварий в системе ЖКХ
16.10.2025 в 09:27
Жители Бурятии смогут улететь в Узбекистан
16.10.2025 в 09:16
Неутешительную картину увидел замглавы Минсельхоза на полях в Бурятии
16.10.2025 в 09:14
Возврат денег за пропущенные занятия в детском кружке
16.10.2025 в 09:00
В Бурятии выпускников БГУ отправят на работу в районы
16.10.2025 в 06:00
В Улан-Удэ задохнулись два гастарбайтера
15.10.2025 в 18:00
В Бурятии презентовали новые учебники по истории республики
15.10.2025 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Жительница Бурятии задолжала своим детям свыше 1,3 млн рублей
На счету горе-матери уже две «уголовки»
16.10.2025 в 09:43
В парламенте Монголии выпускника российского вуза отстранили от руководства фракции правящей партии
В Монгольской Народной Партии произошел раскол
16.10.2025 в 09:35
В Бурятии стало меньше аварий в системе ЖКХ
Их число сократилось более чем в два раза
16.10.2025 в 09:27
Жители Бурятии смогут улететь в Узбекистан
Из Улан-Удэ запустят прямой рейс в Ташкент
16.10.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru