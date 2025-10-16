Неутешительную картину увидел замглавы Минсельхоза на полях в Бурятии

Первый заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Маляров посетил ряд районов Бурятии для оценки последствий засухи. На сегодняшний день комиссия уже осмотрела 15 хозяйств в пяти районах: Еравнинском, Хоринском, Кижингинском, Тарбагатайском и Бичурском.Как сообщает республиканский Минсельхоз, поездка показала контрастную картину. В Хоринском, Еравнинском и Кижингинском районах комиссия отметила напряженную ситуацию с кормами. Из-за последствий засухи сена на естественных угодьях крайне мало, и аграрии задействуют для уборки корма все доступные площади.Тем временем в Бичурском районе аграрии столкнулись с затянувшейся уборкой зерновых.- Это результат дождливой осени и, как следствие, появления подгона у зерновых, который не позволяет хозяйствам, не имеющим свою сушку, своевременно выйти на уборку, - пояснил Дмитрий Маляров.С другой стороны, в Тарбагатайском районе уборочная кампания уже завершена благодаря наличию в хозяйствах зерносушилок, что позволило оперативно убрать урожай, несмотря на высокую влажность. Тем не менее, отмечается общее снижение урожая по сравнению с предыдущими годами.«Выводы по результатам объезда неутешительные. Практически в каждом обследованном районе наблюдается нехватка кормов для скота», - констатирует Минсельхоз.Сейчас власти наиболее пострадавших районов, таких как Еравнинский, уже предпринимают меры для исправления ситуации: выделяют средства из местных бюджетов и субсидируют транспортные расходы на доставку кормов.В ближайшее время выезды проведут в остальные пострадавшие районы. На основе информации, собранно в ходе поездок, будет подготовлен обобщенный отчет, а местным властям даны рекомендации по преодолению последствий засухи.