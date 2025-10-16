Жители Бурятии смогут улететь в Узбекистан

Жители Бурятии смогут рвануть в Узбекистан. Из Улан-Удэ запустят прямой авиарейс в Ташкент. Об этом накануне сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Время в пути составит 5 часов 15 минут.

«С 30 октября авиакомпания Centrum Air начинает полеты по программе «Ташкент – Улан-Удэ – Ташкент». Билеты уже в продаже», - прокомментировал Гармаев.

Ранее «Номер один» сообщал о первом прямом чартерном рейсе на Хайнань. Он отправился с аэродрома Улан-Удэ 10 октября.