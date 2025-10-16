Общество 16.10.2025 в 09:16
Жители Бурятии смогут улететь в Узбекистан
Из Улан-Удэ запустят прямой рейс в Ташкент
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии смогут рвануть в Узбекистан. Из Улан-Удэ запустят прямой авиарейс в Ташкент. Об этом накануне сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Время в пути составит 5 часов 15 минут.
«С 30 октября авиакомпания Centrum Air начинает полеты по программе «Ташкент – Улан-Удэ – Ташкент». Билеты уже в продаже», - прокомментировал Гармаев.
Ранее «Номер один» сообщал о первом прямом чартерном рейсе на Хайнань. Он отправился с аэродрома Улан-Удэ 10 октября.