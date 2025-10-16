Общество 16.10.2025 в 09:27

В Бурятии стало меньше аварий в системе ЖКХ

Их число сократилось более чем в два раза
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стало меньше аварий в системе ЖКХ
Фото: архив «Номер один»
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 14 октября предложил проработать вопрос увеличения штрафов для теплоснабжающих организаций за нарушения в ходе подготовки к отопительному сезону.

С соответствующим предложением Вячеслав Володин обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, который принимал участие в «правительственном часе» в Госдуме по вопросам автоматизации и повышения производительности труда.

«Мы входим в отопительный сезон. Огромное количество жалоб на теплоснабжающие организации, — заявил спикер парламента. — Надо сделать все для того, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за подключение».

По словам Вячеслава Володина, «надо брать эти вопросы на контроль, вносить предложения в законодательство, чтобы штрафы были увеличены за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей теплоснабжающих организаций, концессионеров».

Что касается Бурятии, то в республике отопительный сезон начался своевременно. Подключение потребителей к теплу началось с 1 сентября и завершилось 22 сентября. Однако, несмотря на своевременную подачу тепла, с 1 сентября по 10 октября в республике зафиксировано 27 технологических нарушений.

- Для сравнения: за аналогичный период предыдущего года наблюдалось значительно больше нарушений — 67. Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении ситуации, однако подчеркивают необходимость дальнейшего контроля и повышения ответственности теплоснабжающих организаций. Запасы топлива на сегодня находятся на приемлемом уровне, обеспечивая стабильность поставок тепла населению, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.
жкх

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

