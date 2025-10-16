В парламенте Монголии выпускника российского вуза отстранили от руководства фракции правящей партии

Выпускник российского вуза освобождается от руководства фракцией правящей Монгольской Народной Партии в Великом государственном хурале страны.«Депутат Жадамбын Бат-Эрдэнэ как лидер ведущей партийной фракции не смог обеспечить ее единство. Поэтому 38 ее членов поддержали решение освободить парламентария от обязанностей», – говорится в решении внеочередного заседания фракции.Оно было созвано с расколом в МНП, когда часть избранных от нее депутатов требует отставки премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатар, другая часть, большинство которых члены правительства, призывают уйти с поста спикера парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалана.Жадамбын Бат-Эрдэнэ в 1989 году окончил Иркутский политехнический институт (сейчас Иркутский национальный исследовательский технический университет). После окончания вуза в 1990-1992 годах работал в России в системе потребительских кооперативов «Рыбкооп». По возвращении в Монголию был госслужащим в различных правительственных структурах. С 2016 года успешно избирался в парламент страны. В 2017-2018 годах работал министром развития дорог и транспорта. В июне 2025 года стал лидером фракции Монгольской Народной Партии.Ее депутатов временно будет возглавлять заместитель руководителя фракции Ухнаагийн Отгонбаяр - родной брат действующего президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. Его администрацию возглавлял Гомбожавын Занданшатар до назначения премьер-министром.