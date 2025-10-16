Жительница Бурятии задолжала своим детям свыше 1,3 млн рублей

С 50-летней жительницы Заиграевского района Бурятии взыскали свыше 1,3 млн рублей. Это задолженность по алиментам на содержание трех несовершеннолетних детей.

На горе-мать заводили две «уголовки». Первую – в 2018 году, тогда она получила 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы с условно испытательным сроком 1 год. После этого она нашла работу и стала выплачивать алименты.

Однако в 2023 году женщина уволилась, соответственно, прекратились и выплаты. На нее завели еще одно уголовное дело.

«Оно было направлено в суд. Перспектива вновь оказаться на скамье подсудимых подстегнула женщину рассчитаться с долгами по алиментам в полном объеме. Она выплатила в общей сложности на содержание своих детей 1 млн 348 тыс. рублей», - рассказали в УФССП по Бурятии.