В Бурятии более 1600 мужчин ушли в декрет

В Бурятии пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают не только женщинам, но и мужчинам. Как сообщили в региональном Отделении Соцфонда, на сегодняшний день более 1600 отцов республики оформили отпуск по уходу за ребенком и получают ежемесячную выплату.«Уйти в отпуск по уходу за ребенком отец может после того, как у матери закончится больничный по беременности и родам. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу выплачивается только полтора года. Если в семье воспитываются двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого из них», - рассказали в региональном Отделении Соцфонда.Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за последние два года работы, но не менее установленного минимального размера. С 1 февраля 2025 года минималка составляет 10 103 рубля в месяц, а максимальный размер выплаты — 68 995 рублей.«Пока отец находится в декрете, за ним сохраняется его место работы. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Таким образом, за каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первенцем, 3,6 коэффициента – при уходе за вторым малышом, 5,4 коэффициента, если папа сидит с третьим и последующими детьми. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска», - отмечают в региональном Отделении Соцфонда.Более того, с 1 января 2024 года отец вправе досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет и продолжать получать ежемесячное пособие. При этом не имеет значения, вышел он на полный или неполный рабочий день либо предпочтет работать дистанционно.«Стоит иметь в виду, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет платят по сведениям только с одного места работы, даже если отец трудится в нескольких организациях. Если отец ребенка — индивидуальный предприниматель, он может рассчитывать на минимальное пособие при условии, что уплатил в предыдущем году добровольные страховые взносы. Безработные могут претендовать на выплату, но только если не получают пособие по безработице или единое пособие», - говорят в региональном Отделении Соцфонда.В учреждении напоминают, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать и другие работающие родственники малыша, которые будут фактически осуществлять уход за ним.