15-летний подросток в Улан-Удэ отдал аферистам сбережения матери

Отправленная геолокация девушке, с которой 15-летний улан-удэнец познакомился в интернете, стоила ему более 120 тысяч рублей. Уловка оказалась очередным разводом мошенников, которые убедили подростка в сотрудничестве с террористами и выудили деньги матери.

- Юноша познакомился в интернете с девушкой, которая попросила отправить ей свою геолокацию, что молодой человек и сделал. Вскоре ему поступило сообщение из фейкового аккаунта «МВД России», в котором утверждалось, что он отправил координаты террористам. Через мессенджер его пригласили на звонок в приложении, где женщина, представившись сотрудником МВД, начала выяснять информацию о наличии у родителей счетов и сбережений, - рассказали в полиции республики.

Как итог, под предлогом необходимости декларирования денег подростка убедили перевести на несуществующие безопасные счета аферистов 124 тысячи рублей сбережений матери.

Фото: Номер один