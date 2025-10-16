Врача скорой помощи из Улан-Удэ обвинили в укрытии доходов

Оставшись без 190 тысяч рублей, 31-летняя фельдшер скорой помощи обратилась в дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве. Неизвестный, представившись сотрудником налоговой службы, сообщил ей об отсутствии декларации за 2024 год и подозрении в укрытии доходов.

- Под предлогом записи в электронную очередь налоговой службы, она продиктовала полученный по смс код. Сразу после этого на ее электронную почту пришло фейковое уведомление о списании личных данных с портала «Госуслуг». Звонок в «техподдержку» привел к тому, что с женщиной связался лже-сотрудник Центробанка, сообщивший ей об оформлении на ее имя кредитов, которые необходимо аннулировать встречными платежами, - рассказали в полиции республики.

Заняв у коллеги 190 тысяч рублей, врач перевела их на счета аферистов. Осознав обман лишь после перевода средств, женщина поняла, что просто растерялась перед настойчивостью и уверенностью преступников.

Фото: Номер один