Саха оставили без мощностей

Запуск новых энергоблоков на трёх якутских ГРЭС отложили на два года из-за отсутствия оборудования
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

«РусГидро» получит два года отсрочки по запуску новой 450 МВт мощности на Нерюнгринской ГРЭС, при этом не получив штрафов. Также группа компаний предупредила о задержках в возведении новых энергоблоков на Якутской ГРЭС-2 и Артемовской ТЭЦ-2. По данным «Коммерсантъ», среди причин задержек – проблемы с поставками оборудования со стороны «Силовых машин».

Компания получила право без штрафов отложить ввод двух угольных энергоблоков мощностью по 225 МВт с января 2026 на 31 декабря 2027 года (изначально их планировалось запустить в 2025-м). Начало поставок мощности сдвинуто на апрель 2028 года, следует из документов.

Кроме того, отмечается, что группа компаний также попросила правительство рассмотреть возможность перенести сроки ввода для новых энергоблоков второй очереди Якутской ГРЭС-2 (начало поставки мощности – июнь 2026 года и июль 2027 года) и на Артемовской ТЭЦ-2 (запуск – в январе 2027 года).

В 2024 году «Русгидро» получила 61,2 млрд рублей чистого убытка и государству пришлось оказывать в 2025 году экстренную помощь в размере 450 млрд рублей.

